König Boris, mit bürgerlichem Namen Boris Lauterbach und Mitglied der aufgelösten Fettes Brot, veröffentlichte kürzlich seinen neuen Song “Kiss Me Kiss Me”. Die Single stammt aus dem kommenden Solo-Album “Disneyland After Dark”, das am 26. April 2024 erscheinen wird.

Konzerte gibt es bisher die folgenden:

25.04.2024 D Köln – Gebäude 9

26.04.2024 D Hamburg – Uebel & Gefährlich

01.05.2024 D Berlin – Lido

Song bei Spotify hören

© König Boris (Fettes Brot) – Disneyland After Dark (Artwork)

