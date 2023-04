L.A. Edwards veröffentlichen Video und Single zu Already Gone

Als Appetithappen für ihr kommendes drittes Studioalbum “Out of the Heart of Darkness” veröffentlichen L.A. Edwards die Single sowie das dazugehörige Musikvideo zu “Already Gone”.

Die Band um den Singer-Songwriter und Multiinstrumentalisten Luke Andrew (L.A.) Edwards und seine Brüder, den Gitarristen Jay Edwards und Schlagzeuger Jerry Edwards bietet damit einen dunklen Rocksong, der das Gefühl der Apokalypse, oder einem Alptraum aus dem man nicht mehr erwachen kann vermitteln soll.

Wer die Band einmal Live sehen möchte, kann dies an folgenden Terminen als Support von “The White Buffalo” machen:

23.05.23, Munich – Ampere

24.05.23, Frankfurt – Nachtleben

25.05.23, Cologne – Kantine

27.05.23, Hamburg – Uebel & Gefährlich

28.05.23, Berlin – Columbia Theater