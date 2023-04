“Lads Lads Lads”: Neue Single von Lambrini Girls

Mit “You’re Welcome” erscheint am 19. Mai 2023 die Debüt-EP des Riot Grrl-Trios LAMBRINI GIRLS auf Big Scary Monsters. Ihre heute erscheinende, neue Single “Lads Lads Lads” handelt von toxischer Männlichkeit.

“Um ein Kerl zu sein, muss man die folgenden Richtlinien befolgen: Übermäßiger Alkoholkonsum, Belästigung von jedem, der einen Puls hat und das Anzetteln von Schlägereien. Am wichtigsten ist es, niemals über seine Gefühle zu sprechen, da dies einfach nicht mit Männlichkeit in Verbindung gebracht werden kann. Die “Lad”-Kultur ist der Kacke-Fleck auf dem Badezimmerboden und toxische Männlichkeit ist das Toilettenpapier, das sich nicht vom Schuh der Gesellschaft lösen will. Niemand gewinnt”, äußern sich LAMBRINI GIRLS zu ihrer neuen Single “Lads Lads Lads”.

LAMBRINI GIRLS – “Lads Lads Lads” (Single) Visualizer:

Stream: https://orcd.co/lads

Musikvideo “White Van”:

Ihre Debüt-EP enthält die früheren Singles “Help Me I’m Gay”, mit dem sich Phoebe gegenüber ihrer Mutter geoutet hat, sowie das Catcalling-Stück “White Van”. Weitere Tracks sind “Boys In The Band”, in dem es darum geht, Missbraucher in der Szene zu beschimpfen, und “Terf Wars”, das ganz einfach sagt, dass Transphobie keinen Platz im Feminismus hat, während “Mr Lovebomb” das veränderte Verhalten in Beziehungen thematisiert. Die Vinyl-Version von “You’re Welcome” enthält zwei exklusive Live-Tracks und ist hier vorbestellbar.