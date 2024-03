Lindsey Stirling kündigt neues Album „Duality“ an, neue Single „Eye Of The Untold Her“ draußen

Die Pop-Violinistin Lindsey Stirling kündigt ihr neues Studioalbum „Duality“ für eine Veröffentlichung am 14. Juni 2024 via Concord Records an. Außerdem ist ihre neue Single „Eye Of The Untold Her“ draußen und kann mitsamt dem dazugehörigen Musikvideo hier angesehen werden. Der Track nimmt den Hörer auf ein magisches Abenteuer mit und handelt von der Idee, der Intuition zu folgen, anstatt der Angst.

Produziert von ihrem langjährigen Kollaborateur Mako (einem Musiker/Songwriter/Produzenten, der unter anderem als Co-Produzent für viele der meistverkauften Veröffentlichungen des Videospielgiganten Riot Games verantwortlich ist) und zusammen mit Steve Mazzaro geschrieben (einem Komponisten, der eng mit dem legendären Hans Zimmer zusammengearbeitet hat, um die Musik für die Welttourneen des Oscar-Preisträgers zu arrangieren und zu produzieren).

© Lindsey Stirling – “Eye of the Untold Her” cover art

„Wenn wir nur alle unser volles Potenzial sehen könnten, was aus uns werden könnte. Ich glaube, wir würden uns selbst in Erstaunen versetzen. Doch wir lassen uns von Enttäuschungen, momentanen Misserfolgen und den Meinungen anderer entmutigen. Jenseits dessen, was unser Verstand begreift und was uns von außen gesagt wird, haben wir alle ein inneres Auge, das uns sagen kann, wo unser wahrer Kurs liegt. Darauf zu hören, wird uns helfen, unser reichstes Leben zu finden“, sagt Lindsey über den Track.

Duality, das mit Produzenten und Co-Autoren wie Graham Muron (Thirty Seconds to Mars, Skrillex) und Lucky West (Walk the Moon, Dreamers) entstand, umfasst ein Dutzend Songs.

„Der Titel ‚Duality‘ hat mich sehr angesprochen, da er den inneren Konflikt widerspiegelt, den ich oft erlebe“, sagt Lindsey. „Es gibt Momente, in denen ich mich furchtlos und selbstbewusst fühle, und es gibt Zeiten, in denen sich Selbstzweifel einschleichen und ich meinen Wert in Frage stelle. Manchmal klammere ich mich fest an mein Handeln, entschlossen, mein Schicksal zu gestalten, während ich mich zu anderen Zeiten dem Fluss des Lebens ergebe. Ich glaube, dass wir jeden Tag innere Kämpfe der Dualität austragen. Wir bemühen uns zu unterscheiden, welche Aspekte wir pflegen, welche wir loslassen und vergeben, und welche von unserer Seele kommen und welche uns aufgezwungen werden. In meinem Bestreben, dieses Konzept zum Leben zu erwecken, habe ich zwei unterschiedliche Musikstile für jede Seite des Albums ausgewählt. Durch die Musik wollte ich ein Gefühl von Magie hervorrufen, denn ich glaube, dass im Kern unserer inneren Konflikte das bezaubernde Paradoxon liegt, dass wir Menschen mit grenzenlosem Potenzial in einer sterblichen Welt leben, die durch Konstrukte wie Geld, Gesetze und gesellschaftliche Hierarchien eingeschränkt ist. In den letzten Jahren habe ich mich auf eine Reise der Selbstentdeckung begeben und die magischen Facetten meiner selbst erforscht – meine Intuition, meine Fähigkeit zu lieben – und während dieser Erkundung habe ich dieses Album geschaffen.“

© Lindsey Stirling – Duality cover art

DUALITY TRACKLISTING:

SIDE ONE:

Evil Twin

Eye of the Untold Her

Surrender

Serenity Found

Dream Weaver

Untamed

Purpose

SIDE TWO:

Scarlett Queen

Inner Gold ft. Royal and the Serpent

Survive ft. Walk off the Earth vocalist Sarah Blackwood

Kinsugi

Firefly Alley

La Fees

Unfolding

