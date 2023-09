Lisa und Lio – Das Mädchen und der Alien-Fuchs 2 von Daniela Schreiter Comic Kritik

Mit “Lisa und Lio – Das Mädchen und der Alien-Fuchs 2” von Daniela Schreiter gibt es mal wieder einen Comic von Fuchskind, so nennt Daniela Schreiter sich, über den Panini Verlag. Erschienen ist die Fortsetzung schon am 25. Juli 2023 und handelt weiterhin von Lisa, einer jungen Autistin, die noch in der Schule ist und im ersten Band Bekanntschaft mit Lio, dem Alien-Fuchs macht.

Lisa und Lio – Das Mädchen und der Alien-Fuchs 2 von Daniela Schreiter Cover (© Panini Verlag)

Im zweiten Teil geht es für Lisa auf Klassenfahrt. Hier warten im voraus schon viele Ängste und Sorgen auf sie. Denn es wird verschiedene, neue Eindrücke geben, viele Dinge, die anders sind als im normalen Schulalltag und vor allem keinen Rückzugsort zum Ausruhen und “aufladen”.

Doch mit dem Alien-Fuchs Lio an ihrer Seite bewältigt sie die Probleme ziemlich gut und kann das alles nach und nach meistern. Mit etwas mehr als 60 Seiten ist es auch ein sehr kurzweiliges Vergnügen, trotzdem hat es Spaß gemacht und ließ sich gut und flüssig lesen.

Insgesamt sind die Farben und Zeichnung wie gewohnt ziemlich gut und von exzellenter Qualität. Schön wieder etwas von Daniela Schreiter zu lesen.

Hier beim Verlag

