Die Band Matchbox Twenty teilen ihr neues Video zur Single “Wild Dogs (Running In A Slow Dream)”. Das kommende fünfte Studioalbum „Where The Light Goes“ erscheint am 26. Mai 2023 über Atlantic Records. Es ist das erste neue Album seit über einem Jahrzehnt. Produziert wurde es von Gregg Wattenberg mit Paul Doucette und Kyle Cook. Die Band hat weltweit über 40 Millionen Tonträger verkauft.

© Matchbox Twenty – Wild Dogs (Running In A Slow Dream) Artwork (© Warner Music)