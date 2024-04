Me First and the Gimme Gimmes kündigen “Blow It…At Madison’s Quinceañera!”

Me First and the Gimme Gimmes kündigen ihr neues Album “Blow It…At Madison’s Quinceañera!” für eine Veröffentlichung im Juni 2024 via Fat Wreck an. Die neue Single “Dancing Queen” gibt es jetzt im Stream. In Zusammenarbeit mit 91X in San Diego haben Me First and the Gimme Gimmes eine Familie gesucht, die bereit war, die ultimative Punkrock-Coverband auf einer Feier zu präsentieren, und Madisons Familie hat gewonnen!

Diesmal war es, wie der Albumtitel verrät, eine Quinceañera. Niemand der Anwesenden hatte je zuvor von Me First and the Gimme Gimmes gehört, und niemand wusste, was ihn erwartete. “Es war wirklich eine angespannte Situation für mich, ohne warmen Applaus aufzutreten – und dass die Leute tatsächlich weggingen, als wir spielten, machte es nicht besser”, sagt Frontmann Spike Slawson.

© Me First And The Gimme Gimmes – Blow It… At Madison’s Quinceañera (Artwork)

“Eine Quinceañera ist ein sehr gefeiertes und wichtiges Ereignis, nicht nur im Leben eines jungen Mädchens, sondern für alle Familienmitglieder. Mama und Papa waren großartig, aber die Onkel brauchten eine Weile, um sich mit mir und unseren anzüglichen Witzen anzufreunden, obwohl ich glaube, dass sie es schließlich verstanden haben. Unser Vorgehen besteht darin, die Leute bis zu einem Punkt zu bringen, an dem sie ihren Unmut äußern, z. B. durch Buhrufe, um sie dann hoffentlich bis zum Ende der Vorstellung wieder einzufangen und voll einzubinden.”

“Wir fanden es einfach zu perfekt”, erinnert sich Slawson. “Niemand im Saal wusste, wer die Buzzcocks waren, oder interessierte sich für das Intro oder irgendetwas anderes, so dass es irgendwie nicht ankam. Aber ich glaube, dieser Moment im Set war der Moment, in dem die Menge endlich voll auf unserer Seite war. Zu diesem Zeitpunkt fraßen sie uns aus der Hand, was ein gutes Gefühl war, weil es bis dahin nur langsam bergauf ging. Aber mit dem Olivia-Rodrigo-Song haben wir endlich etwas aus diesem Jahrtausend gespielt.”

Aufgenommen am 15. Juli 2023 in der Soap Factory in San Diego, wurden Me First and the Gimme Gimmes bei diesem Live-Auftritt von Joey Cape an der Gitarre, CJ Ramone am Bass, Swami John Reis an der Gitarre und Andrew “Pinch” Pinching am Schlagzeug vervollständigt – eine echte Punkrock-Supergroup, wie immer.

ME FIRST AND THE GIMME GIMMES LIVE 2024

21.06. Scheeßel – Hurricane Festival

22.06. Neuhausen O. Eck – Southside Festival

23.06. CH-Zürich – Dynamo

26.06. Wiesbaden – Schlachthof

27.07. Leipzig – Conne Island

29.06. Geiselwind – Mission Ready

30.06. NL-Ysselsteyn – Jera On Air

04.07. Berlin – Astra Kulturhaus

06.07. Hünxe – Ruhrpott Rodeo

© Me First And The Gimme Gimmes EU Tour 2024

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon