Mila Mar veröffentlichen neue Single “Mother”

Die Musikgruppe Mila Mar veröffentlichten kürzlich ihre neue Single “Mother” als “kraftvolle Huldigung an die mütterliche Liebe”. Es ist die zweite Auskopplung aus dem kommenden Studioalbum “Songs From The Other Side”. Der Track wird am 15. März erscheinen.

Sängerin A. Hachfeld und Komponist Maaf Kirchner äußerten sich zu der kulturellen Bedeutung dieser Zusammenführung: „JOIK ist ein großes Geschenk, das sich wunderbar mit unseren multi-ethnischen Klängen verbindet. Es erlaubt uns, Brücken zwischen verschiedenen Traditionen zu schlagen und die Vielfalt menschlicher Erfahrungen zu feiern.“

© Mila Mar – Mother (Artwork)

Aktuelle Besetzung:

Anke Hachfeld – Gesang & Percussion

Maaf Kirchner – Synthesizer & Percussion

Lars Watermann – Schlagzeug & Percussion

Jann Michael Engel – Cello

