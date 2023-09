Mr. Big geben Abschiedstour für EU/UK im März/April 2024 bekannt

Die populäre Rock-Band Mr. Big geben zum Farewell eine große Abschiedstour und kommen dafür auch in die EU und UK im März/April 2024. “The BIG Finish” heißt das ganze Unterfangen. Grund dürfte der verlorene Kampf gegen Parkinson im Jahre 2018 von Original-Drummer und Co-Gründer Pat Torpey sein. Ihr Album “Lean Into It”, das für ihren Durchbruch verantwortlich war, wird komplett gespielt plus weitere Songs.

2024 European und UK Tourdates:

Mar. 17 – Carlswerk Victoria – Köln, Germany

Mar. 19 – Rock City – Nottingham, United Kingdom

Mar. 20 – O2 Ritz Manchester – Manchester, United Kingdom

Mar. 22 – KK’s Steel Mill – Wolverhampton, United Kingdom

Mar. 23 – O2 Shepherds Bush Empire – London, United Kingdom

Mar. 25 – Ancienne Belgique – Brussels, Belgium

Mar. 26 – Bataclan – Paris, France

Mar. 28 – Sala Riviera – Madrid, Spain

Mar. 30 – Razzmatazz – Barcelona, Spain

Apr. 1 – Komplex – Zurich, Switzerland

Apr. 3 – Live Club – Milan, Italy

Apr. 4 – Kino Šiška – Ljubljana, Slovenia

Apr. 6 – Majestic Music Club – Bratislava, Slovakia

Apr. 7 – Barba Negra – Budapest, Hungary

Apr. 9 – Kulturpark – Kosice, Slovakia

Apr. 11 – Progresja – Warsaw, Poland

Apr. 12 – Metropol – Berlin, Germany

Apr. 14 – Muziekgieterij – Maastricht, Netherlands

Apr. 15 – Rockhal – Luxembourg, Luxembourg

Mr BIg – The BIG Finish EU/UK Tour 2024

