Mutabor veröffentlichen neue Video-Single „Tanz es raus“ mit Gastsänger Gunnar Schröder von Dritte Wahl

Die Berliner Folk-Punk-Rocker von Mutabor veröffentlichten kürzlich ihre neue Video-Single „Tanz es raus“ mit Gunnar Schröder von Dritte Wahl als Gastsänger. Der Clip wurde in einer Bar in Berlin Friedrichshain gedreht. Regie führte Echopreisträger Martin Carolus Zillmann, der unter anderem für Die Toten Hosen, Haudegen und Ohrbooten arbeitete. Das Video kann man sich weiter unten anschauen. Gastsänger Gunnar Schröder von Dritte Wahl mimt im Musikvideo den Barkeeper.

© Mutabor – Tanz es raus (Artwork)

“Tanz es raus” läutet die heute beginnende Tour ein und ist gleichzeitig Auftakt einer 3-Song-EP, die am 24. April digital über The Orchard und physisch als 7‘‘ über das bandeigene Label MakanBeatRecords erscheint. Der zeitlose Zauberspruch Mutabor (lat. Du wirst verwandelt werden), nach dem die Band sich benannt hat, wird auch in Live-Darbietungen zu hören und zu sehen sein.

TANZ ES RAUS TOUR 2024

05.04.24 Erfurt – Haus der Gewerkschaft

06.04.24 Greifswald – Sankt Spiritus

12.04.24 Rostock – Mau Club

13.04.24 Zwickau – Alter Gasometer

03.05.24 Görlitz – L2 Club

04.05.24 Potsdam – Lindenpark

10.05.24 Cottbus – Bunter Bahnhof

11.05.24 Hamburg – Knust

23.05.24 Leipzig – Werk 2

24.05.24 Dresden – Beatpol

25.05.24 Berlin – Festsaal Kreuzberg

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon