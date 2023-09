Nirvana: “In Utero: 30th Anniversary” bekommt Jubiläums-Release

Am 27. Oktober soll es von Nirvana eine “In Utero: 30th Anniversary” geben und damit ein Jubiläums-Release. Das Kultalbum erscheint via Universal Music inklusive 53 bislang unveröffentlichten Bonustracks. Darunter auch zwei komplette Konzertmitschnitte von der In Utero-Tour 1993/1994. Selbstredend ist es remastered von den analogen Originaltapes und wird unter anderem erhältlich sein als 8LP Super Deluxe Edition, 5CD Super Deluxe Edition, 1LP + 10“-Edition, 2CD Deluxe Edition und digital.

Nirvana – In Utero (Artwork)

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um das dritte und auch -leider- letztes Studioalbum und erschien ursprünglich am 21. September 1993. Zwei Jahre zuvor hatte ich sich “Nevermind” schon rund 30 Millionen Mal verkauft. “In Utero” war dann auch das erste Album von Nirvana, das direkt auf Platz 1 in die Billboard-200 einsteigen konnte. Allein in den USA wurde es hinterher mit sechsfach Platin ausgezeichnet.

Jetzt Nirvana – In Utero: 30th Anniversary : https://store.udiscover-music.de/p50-a39008/nirvana/index.html

