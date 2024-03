NOFX mit „Half Album“ im April, neuer Single und finale Shows

NOFX künden für den 19. April diesen Jahres ihr „Half Album“ für eine Veröffentlichung via Fat Wreck an. Die Single „I’m A Rat“ ist mitsamt Musikvideo ab jetzt verfügbar. Im Rahmen ihrer Final-Tour gibt es auch Stops in Deutschland. Diese stehen ebenfalls fest und sind, wie alles andere auch, weiter unten zu finden.

Fat Mike äußert sich wie folgt über das Werk: „War es das wert? War es das wert, fünf Jahre damit zu verbringen, die fünf Songs auf meinem Doppelalbum-Projekt fertigzustellen, die ich für die schlechtesten des gesamten Haufens hielt? War es eine gute Idee, so viel Zeit damit zu verbringen, die Schwächsten des Wurfes aufzuziehen? War es eine Fehleinschätzung, als ich einen Song über das Ausmaß meiner Arroganz schrieb? Ich denke, die Antworten auf all diese rhetorischen Fragen könnte man finden, wenn man sich „Half Album“ anhört… – aber ich bezweifle es ernsthaft.“

© NOFX – Half Album (Artwork)

Half Album | Tracklisting:

Fake-A-Wish Foundation I’m a Rat The Queen Is Dead The Humblest Man in the World The Last Drag

Naja, irgendwie zumindest. Nach „Single Album“ von 2021 und „Double Album“ von 2022 heißt die kommende NOFX-Veröffentlichung „Half Album“.

Denn das ist genau das, was es ist. Die fünfte Seite ihres epischen Doppelalbums. „Diese Songs wurden alle zur gleichen Zeit aufgenommen“, erklärt der Frontmann. „Ich brauche einfach eine Weile, um etwas zu beenden. Hier geht es also darum, lose Enden zu verknüpfen. Was übrigens sehr gut für die Seele ist.“

Nimmt man die beiden Platten und diese EP – pardon, dieses halbe Album – zusammen, erhält man am Ende das, was Mike als ein echtes Doppelalbum betrachtet. Und ein gutes noch dazu. „Ich glaube nicht, dass es gute Doppelalben gibt“, sagt er. „Das Weiße Album ist ein großartiges Album, aber es ist kein großartiges Doppelalbum. Da sind eine Menge beschissener Songs drauf. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche beschissenen Songs auf diesem Album gibt – ich habe sie geschrieben, um ein großartiges Doppelalbum zu machen.“

„Meine Ex ist zum Entzug nach Vegas gefahren, während wir [Mikes Musical] ‚Home Street Home‘ aufführten“, erklärt er. „Es sollte für 10 Tage sein, und es war während der AVN Awards, und sie hatte gerade eine zweieinhalbwöchige Party mit all ihren Freunden, ohne ihren Verlobten. Wenn man also den Text liest, gibt es darin eine Menge harter Worte, aber es war wirklich nicht einfach, aus ihrer Sicht zu schreiben. Deshalb habe ich auch fünf Jahre gebraucht. Und das Beschissene ist, dass niemand verstehen wird, worüber ich singe. Sie werden denken, dass ich es bin. Nur sie und ich werden es wissen, und das wird sie fertig machen. Mike weiß das, weil es ihn ohnehin schon fertig macht. „Das Schlimmste daran ist, dass es nicht einmal geholfen hat“, fährt er fort. „Es ist nur ein Wiedererleben schlechter Erinnerungen. Daran zu denken, Texte darüber zu schreiben und sie immer wieder durchzugehen – das ist nicht gesund. Einfach nicht gesund.“

NOFX

FINAL TOUR:

18.05.2024 Eindhoven (NL) @ Ketelhuisplein (Ausverkauft!)

19.05.2024 Eindhoven (NL) @ Ketelhuisplein (Restkarten!)

23.05.2024 Hamburg @ Docks (Ausverkauft!)

25.05.2024 Hannover @ Faust Open Air (Restkarten!)

26.05.2024 Köln @ Tanzbrunnen

01.06.2024 Saarbrücken @ Open Air am E-Werk

04.06.2024 Wien (AT) @ Arena Open Air

05.06.2024 Wien (AT) @ Arena Open Air

07.06.2024 Augsburg @ Gaswerk Open Air

08.06.2024 Berlin @ Zitadelle Spandau

09.06.2024 Berlin @ Zitadelle Spandau

© NOFX Final Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon