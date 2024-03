One Step Closer mit Single “Giant’s Despair”

Vor kurzem haben wir schon die Ankündigung zum kommenden Studioalbum “All You Embrace” von One Step Closer veröffentlicht. Das Werk erscheint am 17. Mai 2024. Heute melden sich die Melodic-Hardcore-Band aus Wilkes-Barre, Pennsylvania mit der beherzten neuen Single „Giant’s Despair“ zurück.

Produziert von Jon Markson (Drug Church, Koyo, Drain, Regulate). „Ich wollte One Step Closer in seiner vollen Größe präsentieren“, erklärt Sänger Ryan Savitski. „Jeder einzelne Teil der Band sollte zu sehen sein. Ich wollte, dass wir 100% wir selbst sind und so authentisch wie möglich zu unserer Band stehen“, fährt er fort. „All You Embrace“ ist von diesem Gefühl der Identität durchdrungen und ein Zeugnis dafür, wer man in einer Welt voller Unsicherheiten ist. Eine kraftvolle neue Ära für One Step Closer.”

© One Step Closer – All You Embrace (Artwork)

ONE STEP CLOSER – „Giant’s Despair“ (Single) Musikvideo:

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon