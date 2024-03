Parkway Drive bestätigen Europa Sommer Tour 2024

Die australische Metalcore-Truppe Parkway Drive haben ihre Tourpläne für den Sommer 2024 in Europa in Stein gemeißelt und bekannt gegeben. Auf ihrer Tour ziehen sie durch die folgenden Städte.

06/05 Crans, SWI – Caribana Festival

06/06 Solvesborg, SWE – Sweden Rock

06/08 Nurnberg, GER – Rock im Park

06/09 Nurburgring, GER – Rock am Ring

06/11 Athens, GRE – Floyd

06/13 Hradec Kralove, CZE – Rock For People

06/14 Nickelsdorf, AUT – Nova Rock

06/26 Oslo, NOR – Tons Of Rock

06/28 Munster, GER – Vainstream

06/29 Radfeld, AUT – Innfield Festival

06/30 Helsinki, FIN – Tuska

07/04 Werchter, BEL – Rock Werchter

07/06 Dresden, GER – Parkwaves

07/07 Barcelona, SPA – Rock Fest

