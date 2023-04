Phantom Bay mit VideoSingle “Ends Meet” (Premiere)

Die Hardcore-Punk-Band Phantom Bay aus Bremen veröffentlicht heute genau ein Jahr nach Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums die neue Single “Ends Meet” samt Musikvideo. Das Quartett spielt im Oktober beim berühmt-berüchtigten THE FEST in Gainesville, Florida (US).

Die 2020 von Michael Hanser, Laurin Rutgers, Marc Schulz und Yannic Arens gegründete Band veröffentlichte 2022 ihre selbstbetitelte Debüt-LP.

Textlich setzt sich der Song mit unlukrativer kreativer Arbeit und der damit verbundenen Frustration auseinander.

Stream

Sänger Hanser erklärt: “Ends Meet ist ein Aufruf, an eigenen Projekten und Ideen zu arbeiten, auch wenn man der einzige ist, der diese versteht und schätzt. Es geht um die Erkenntnis, dass man erst zufrieden ist, wenn man seine eigenen Ideen verfolgt. Gleichzeitig beschreibt der Song die Frustration, dabei nicht gut und erfolgreich genug zu sein.“

Das begleitende Musikvideo unter der Regie von Schlagzeuger Arens unterstreicht das Narrativ. Es zeigt die Bandmitglieder abwechselnd vor einem sauberen, weißen Hintergrund performen und anderen kreativen Aktivitäten nachgehen. In den explosiven Refrains wechselt das Bild ins Negativ.

PHANTOM BAY – Live 2023

06.05. Stuttgart – Hellfest

29.10. Gainesville, FL (US) – The Fest

Weitere Termine sind in Arbeit.

© Phantom Bay – Ends Meet Single Cover