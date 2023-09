PONS Spanisch im Handumdrehen von Tien Tamada Buchkritik

Im PONS Verlag gibt es “PONS Spanisch im Handumdrehen” ein weiteres Buch, das auf dem Konzept von Tien Tamada basiert. Dies ist, wie ich es verstanden habe, eine Übersetzung aus dem Thailändischen. Untertitel des Buches ist “Der Alltagswortschatz in Bildern und Sätzen. Einfach Spanisch mitreden. Vom Erfolgsautor des Grammatik-Märchens.”

PONS Spanisch im Handumdrehen von Tien Tammada (© PONS Verlag)

Weiter heißt es auf der Website zum Buchinhalt:

“Mit einfachen Dialogen für die häufigsten Alltags- und Urlaubssituationen: im Hotel, im Zug oder im Supermarkt

Mit landestypischen Illustrationen, Szenen und Schaubildern, die dich beim Lernen unterstützen.

Mit den wichtigsten Wörtern und Sätzen auf Spanisch, die du brauchst, um sofort loszulegen.”

Die Beschreibung auf der Website ist nicht falsch, aber von meinem Empfinden her auch nicht vollständig. Die Menge der Vokabeln, die der Rezipient bekommt hält sich in Grenzen. Sie sind auch nicht wirklich die häufigsten oder geläufigsten. Regional kann sich das sicherlich unterscheiden.

Ich würde mich damit auf jeden Fall nicht so sicher fühlen und auch nicht so als könnte ich mit intensiveren Studium des Buches einen Alltag in Spanien bestreiten. Und ich auch ein bisschen was anderes erwartet. Etwas mit mehr Substanz, das kein richtiger Sprachkurs ist aber eben mehr als nur ein besseres Vokabelbuch. Ich bin mir auch nicht sicher, wie effektiv es ist “Querría…” zu schreiben, als “Ich hätte gerne…” (bei einer Bestellung) und Seiten später erst die Vokabeln, die dort reinpassen könnten.

In einem Land mit etwas anderen Tierarten: Warum sind keine Sätze dafür vorhanden? Wie melde ich mich, wenn ich von einer Schlange, einer Spinne oder einem anderen Tier gestochen, gebissen, verletzt worden bin? Wie sind die üblichen Antworten eines Arztes? Wie melde ich mich bei Problemen im Hotelzimmer, wenn die Heizung nicht heizt, die Nachbarn randalieren, die Toilette übergelaufen ist, das Waschbecken ein Leck hat? Das fehlt mir sehr hier. Vor allem, weil diese Sätze auch für mögliche Auswanderer interessant sein könnten oder solche, die ein Auslandssemester machen möchten.

Trotzdem einige Vokabeln entdeckt, die ich noch nicht kannte aber hauptsächlich bei den Speisen.

Zur Website und dem Buch

