Portugal. The Man haben mit dem neuen Song “Champ” featuring Edgar Winter und With War eine weitere Single nach “Dummy”, die Anfang März erschien, veröffentlicht. Am 23. Juni 2023 kommt das neue Studioalbum “Chris Black Changed My Life” auf Warner Music raus. Der Longplayer der aus Alaska stammenden Band wurde von Jeff Bhasker produziert.

Portugal. The Man – Champ Single Artwork (© Warner Music)