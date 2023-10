Powerwolf zeigen “Wolves Of War” Lyric-Video und weitere Shows für 2023

Powerwolf zeigen zu ihrem Song “Wolves Of War” ein neues Lyric-Video und haben weitere Shows für 2023 in petto. Allerdings sind es auch die letzten für einen längeren Zeitraum. Die Holy Heavy Metal Mass kommt nach Düsseldorf, Ravensburg, Bamberg, Den Bosch und Leipzig und beginnt am 31. Oktober 2023. Als Special Guests sind Lord Of The Lost, Serenity & Beyond The Black mit dabei.

POWERWOLF LIVE 2023:

w/ LORD OF THE LOST (*), BEYOND THE BLACK (**), SERENITY

31.10.23 DE – Dusseldorf / Mitsubishi Electric Halle*

02.11.23 DE – Ravensburg / Oberschwabenhalle*

03.11.23 DE – Bamberg / Brose Arena*

04.11.23 NL – Den Bosch / The Rock Circus Festival

05.11.23 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena**

© Powerwolf Oktober/November 2023 Tour

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon