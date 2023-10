Die Band PWRUP hat mit “Corner / Office” einen neuen Song zusammen mit Efrem Schulz und JP Gericke (beide von Death By Stereo) veröffentlicht. Der Track stammt vom kommenden Studioalbum “Just Devils”, welches am 24. Oktober 2023 via Ska Punk International erscheinen wird. PWRUP veröffentlichten “An Ugly Equal Family” im Jahr 2018. Den neuen Song könnt ihr jetzt nachfolgend hören:

© PWRUP – Corner / Office feat. Death By Stereo

