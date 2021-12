QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis von Marc-Uwe Kling Buch Rezension

Nachdem ich QualityLand in der dunklen Edition gelesen und rezensiert habe (hier zu lesen), folgt nun die Fortsetzung von Marc-Uwe Kling mit dem Titel “QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis”. Im besten aller möglichen Länder ist schwer was los. Jeder Monat, der kommt ist er heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Ein Billionär möchte Präsident werden, ein Dritte Weltkrieg wird ausgelöst und es entsteht ein Rätsel, um den Grund. Peter Arbeitsloser darf nun als Maschinentherapeut arbeiten und versucht derweil, die Beziehungsprobleme von Haushaltsgeräten in den Griff zu bekommen. Kiki Unbekannt sucht in der Vergangenheit nach einer Auflösung und bekommt zusätzlich (oder deshalb?) Stress mit einem ferngesteuerten Killer. Die Drohnen, die überall vorhanden sind, benehmen sich ebenfalls sonderbar. Auf 432 Seiten kann man der Fortsetzung und den Erlebnissen der Protagonisten nun folgen.

Marc Uwe Kling – QualityLand 2.0: Kikis Geheimnis (© Ullstein Buchverlage)

Wer möchte denn nicht in der besten aller bestmöglichen Welten leben? Na, die, die weiterhin skeptisch sind und eine andere konträre Perspektive eingenommen haben. Freiwillig oder unfreiwillig. Genauso, wie manch einer eine Bekanntschaft/Freundschaft mit dem Eigner von TheShop eingeht beziehungsweise eingehen muss. Es wird einem nahegelegt von (un)freundlichen Personal. Oder von man von ferngesteuerten Killern gejagt wird. Sonst ist man relativ siegessicher in Sachen Computer-Elektronik, doch bei so etwas nimmt man gerne, rein aus Vorsichtsmaßnahmen natürlich, die Beine in die Hand. Bevor sie jemand anderes in die Hände bekommt.

Kampfroboter, die im Ring kämpfen oder eine Dating-App, die richtig gut sein soll. Also, wirklich gut. Erschreckend gut und auch eine schier unglaubliche Menge von deinen Daten hat, damit sie so gut werden konnte. Vielleicht erfolgt durch eine Kooperation mit einem riesigen sozialen Netzwerk. Man, man. Die Parallelen werden einem schon tüchtig unter die Nase gerieben, das muss man einfach so sagen als Leser.

Die Dystopie wird fortgesetzt. Es ist viel düstererer (Steigerung a la QualityLand) als noch im Vorgänger. Die Brutalität hat auf vielen Ebenen zugenommen, es ist witzig aber dann auch auf vielen Leveln einfach nicht mehr. Es ist gleichzeitig viel zu möglich. Das könnte, mit entsprechender Lesart, der Spiegel sein, der zur Gegenwart passt und der sagt: So sieht es hier auch bald auf. Im Gegensatz zu Nostradamus muss ich da nämlich auch nicht viel Phantasterei hineininterpretieren und neu bewerten, sondern: Es ist einfach schon spooky genug.

Das Buch hat weiterhin seinen ganz eigenen Charme, seinen eigenen Humor und dennoch eine Ernsthaftigkeit, die sich im Vorgänger angedeutet hat aber im zweiten Teil viel deutlich zum Tragen kommt. Das Ende könnte mindestens einen weiteren Teil suggerieren. Man darf also gespannt sein.

Wertung: 8,5 von 10 Punkten

Erschienen: 12.10.2020