Rancid kündigen neues Album “Tomorrow Never Comes” an

Rancid haben kürzlich mit “Tomorrow Never Comes” ihr zehntes Studioalbum für den 2. Juni 2023 angekündigt. Ein Video zum Titeltrack gibt es weiter unten. “Tomorrow Never Comes” soll am 2. Juni über Epitaph Records veröffentlicht werden, produziert von ihrem langjährigen Mitarbeiter, Bad Religion-Gitarrist und Epitaph-Gründer Brett Gurewitz. Die Platte folgt auf “Trouble Maker“ aus dem Jahr 2017, und die Band veröffentlichte kürzlich Titeltrack und Leadsingle des neuen Albums.

© Rancid – Tomorrow Never Comes Artwork

Tomorrow Never Comes Tracklisting

Tomorrow Never Comes Mud, Blood, & Gold Devil In Disguise New American The Bloody & Violent History Don’t Make Me Do It It’s a Road to Righteousness Live Forever Drop Dead Inn Prisoners Song Magnificent Rogue One Way Ticket Hellbound Train Eddie the Butcher Hear Us Out When The Smoke Clears

Rancid Tour Dates

6/12 – Berlin, – Columbiahalle * (AUSVERKAUFT)

6/13 – Wiesbaden – Schlachthof * (AUSVERKAUFT)

6/23 – Ysselsteyn (NL) – Jera On Air Festival

6/24 – Münster – Vainstream Rockfest

w/ The Bronx, Grade 2