RAUM27 veröffentlichen neue Single “Ruf mich nicht an”

Von dem kommenden Studioalbum “Anfangen Anzufangen”, welches am 26. Mai 2023 erscheint, gibt es nun den Song “Ruf mich nicht an” im Stream aber auch samt Video. Letzteres könnt ihr euch weiter unten ansehen. Das Stück greift in eine scheiternde Beziehung an. In eine Großstadt gezogen lernt man neue Menschen kennen und irgendwo im nirgendwo geht irgendwer verloren. In der Großstadt, laut Song, viel leichter als woanders.

Das Debüt-Album „Anfangen Anzufangen“ des Duos erscheint am 26.05.2023 auf recyceltem Vinyl, CD und natürlich auch digital über das Label Träumer & Helden (Edel / Kontor New Media).

Das Video zu “Ruf mich nicht an” findest du hier:

RAUM27 AUF TOUR

Presented by Träumer & Helden, Kingstar Music, F&M Feral Media

ROGERS Support:

21.04.2023 Dortmund, Junkyard

22.04.2023 Dortmund, Junkyard

Festivals:

03.06.2023 Ahaus, Sperenzken Open Air

09.06.2023 Wolfenbüttel, Summertime Festival

22.-24.06.2023 Rottershausen, Ab geht die Lutzi Festival

23.06.2023 Helmstedt, Aerie Festival

24.06.2023 Münster, Vainstream Festival

25.06.2023 Erfurt, Sommerpalooza

15.07.2023 Wassertrüdingen, Afrika Karibik Festival

20.-23.07.2023 Cuxhaven, Deichbrand Festival

22.07.2023 Meinbrexen-Lauenförde, Heartbeat Festival

29.07.2023 Meppen, Kleinstadtfestival

30.07.2023 Viersen, Da ist was im Busch Festival

04.08.2023 Bonn, Green Juice Festival

06.08.2023 Hannover, Fährmannsfest

09.-13.08.2023 Eschwege, Open Flair

10.-12.08.2023 Georgsmarienhütte, Hütte Rockt

18.-20.08.2023 Karben, Karben Open Air

Headliner Tour:

16.11.2023 Dresden, Bärenzwinger

17.11.2023 Düsseldorf, The Tube

18.11.2023 Münster, Sputnikhalle

23.11.2023 Nürnberg, Z-Bau

24.11.2023 Hannover, Lux

25.11.2023 Hamburg, Logo

30.11.2023 Berlin, Privatclub

01.12.2023 Leipzig, Naumanns

02.12.2023 Göttingen, MUSA

07.12.2023 Aarau, Kiff

08.12.2023 München, Backstage

09.12.2023 Stuttgart, clubCANN

13.12.2023 Saarbrücken, Garage

14.12.2023 Wiesbaden, Schlachthof

15.12.2023 Köln, Helios37

16.12.2023 Bremen, Schlachthof

Tickets gibts hier.

© Raum27 – Ruf mich nicht an Single Artwork