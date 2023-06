Sabaton kündigen “History Rocks”-Kampagne in Museen, weltweit, an

Die schwedischen Metaller Sabaton kündigen die “History Rocks”-Kampagne in verschiedenen Museen weltweit an. Im Zentrum des Projekts steht der neue animierte Film “The War To End All Wars – The Movie”, der in den teilnehmenden Museen weltweit am Armistice Day (Dt.: Tag des Waffenstillstands; Gedenken am 11. November des Waffenstillstands des Ersten Weltkriegs) am 11. November 2023 ausgestrahlt wird.

“History Rocks” ist eine Charity-Initiative, die zum Ziel hat, die Wichtigkeit von Geschichte aufzuzeigen und mehr Leute ermutigen soll ihr lokales Museum zu besuchen.

Große wie kleine Museen können daher Teil der Weltpremiere von “The War To End All Wars – The Movie” sein und das – laut Berichten – ohne Kosten. Es heißt daher nur: “Einzige Voraussetzung ist, dass sie die entsprechenden Einrichtungen und ein audiovisuelles Set-Up haben, um die Vorführung durchführen zu können.

Pär Sundström, Manager und Bassist von Sabaton, kommentiert das Vorhaben: „Wir sind begeistert, dieses Projekt zu starten! Wir glauben, dass wir durch die Vorführung von The War To End All Wars – The Movie in Museen auf der ganzen Welt die Menschen dazu inspirieren können, die Bedeutung unserer Geschichte zu bewahren und das Lernen darüber zu schätzen. Und was gibt es Besseres, als Geschichtsunterricht mit einem unterhaltsamen, adrenalingeladenen Animationsfilm zu verbinden?“

Pär fügt hinzu: „Es ist auch eine fantastische Möglichkeit, ein ganz neues Publikum davon zu überzeugen, ihre örtlichen Museen zu besuchen. Museen sind für uns als Band sehr wichtig, vor allem Militär- und Geschichtsmuseen – wir haben so viel von ihnen gelernt. Wir wollen, dass die Welt neugierig ist, und würden uns freuen, wenn die Menschen wirklich etwas über die Vergangenheit lernen wollen. Der einzige Weg, wie wir als Menschen wachsen können, ist, etwas über vergangene Zeiten zu lernen und die Opfer zu würdigen, die erbracht wurden, damit wir so leben können, wie wir es heute tun.“

Bereits vor Launch der Kampagne haben erste Museen ihre Teilnahme an der weltweiten Premiere von The War To End All Wars – The Movie bestätigt. Dabei sind:

The Tank Museum, Dorset, United Kingdom

Arsenalen – The Swedish Tank Museum, Strängnäs, Sweden

Aeroseum, Gothenburg, Sweden

Michigan’s Military Heritage Museum, Jackson, Michigan, United States

Viele weitere Museen werden in den kommenden Wochen folgen.

© Sabaton – The War To End All Wars – The Movie