Neaera kündigen neues Album “All Is Dust” und lassen ersten Song “Pacifier” los

Die deutschen Metalcore-Veteranen Neaera kündigen ihr neues Studioalbum “All Is Dust” für den 28. Juni 2024 für eine Veröffentlichung über Metal Blade Records an. Außerdem lassen sie den ersten Song mit dem Titel “Pacifier” auf die Hörerschaft los. Das Stück kann man sich weiter unten zu Gemüte führen.

Am 28. Februar 2020 erschien das selbstbetitelte siebte Album nach einer siebenjährigen Pause. Doch die Pandemie macht der Rückkehr auf die Bühnen einen Strich durch die Rechnung.

Janosch Rathmer (Drummer von Long Distance Calling) nahm die Platte mit der Band auf. Mixing und Mastering fand in den Kohlekeller Studios von Kristian Kohle statt.

Textlich geht es dieses Mal um das Überleben, das Individuum und ist ein Themenwechsel, der sicherlich durch die Pandemie beeinflusst wurde.

Gitarrist Stefan Keller sagt zur ersten Single “Pacifier”: “‘Pacifier’ is a rather typical NEAERA song containing the trademarks the band is renowned for. The lyrics deal with a way to come to peace with oneself, leaving behind regrets, old pain and banishing thoughts that impede you.”

© Neaera – All Is Dust (Artwork)

All Is Dust Track Listing:

Antidote to Faith Pacifier All Is Dust Swords Unsheathed Per Aspera Edifier In Vain Render Fear Powerless Dividers Into the Hollow

NEAERA Live:

6/28/2024 Vainstream Rockfest – Münster, DE

8/16/2024 Summer Breeze Festival – Dinkelsbühl, DE

8/17/2024 Reload Festival – Sulingen, DE

9/14/2024 Skaters Palace – Münster, DE * Record Release Show

NEAERA:

Benny Hilleke – vocals

Stefan Keller – guitars

Tobias Buck – guitars

Benjamin Donath – bass

