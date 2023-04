Sevendust kündigen “Truth Killer” an

Mit “Truth Killer” kündigt die Band Sevendust ihr 14. Studioalbum an, das am 28. Juli 2023 weltweit über Napalm Records erscheinen wird. Ein Claymotion-Video gibt es zum Song “Fence” weiter unten. Ebenso wie das Cover-Artwork und die Tracklist.

“Truth Killer” ist der Nachfolger von “Blood & Stone” aus dem Jahre 2020. Auf dem kommenden Longplayer ist das Original-Lineup besteht aus Lajon Witherspoon, Clint Lowery, John Connolly, Vince Hornsby und Morgan Rose zu hören.

© Sevendust – Truth Killer

Truth Killer tracklisting:

I Might Let The Devil Win

Truth Killer

Won’t Stop The Bleeding

Everything

No Revolution

Sick Mouth

Holy Water

Leave Hell Behind

Superficial Drug

Messenger

Love And Hate

Fence

“Truth Killer”-Formate:

-1CD 6p. Digisleeve

-1LP Gatefold Vinyl BLACK

-1LP Gatefold Vinyl MINT – North American retail Only

-1LP Gatefold Vinyl Die Hard MARBLED BLUE/WHITE/BLACK (Slipmat, Record Butler) – Napalm Mail Order Only, limited to 300

-1LP Gatefold Vinyl GLOW IN THE DARK – Band Mail Order Only, limited to 500

-1LP Gatefold Vinyl CURACAO TRANSPARENT – Band Mail Order Only, limited to 500

-1LP Gatefold Vinyl GOLD – Band Mail Order Only, limited to 500

-1LP Gatefold Vinyl ORANGE TRANSPARENT – Band Mail Order Only, limited to 500

-Music Cassette NEON YELLOW TRANSPARENT – Napalm Mail Order Only

-1CD 6p. Digisleeve + Shirt “Truth Killer” Bundle – Napalm Mail Order Only

-Digital Album