SNUFF kündigen Album “Off On The Charabanc” an

Die UK-Punk-Band SNUFF kündigen für den 22. März 2024 ihr neues Album “Off On The Charabanc” an. Dieses wird auf SBÄM Records erscheinen. Die Gruppe hat sich 1986 in London mit Duncan Redmonds (Schlagzeug, Gesang), Simon Wells (Gitarre) und Andy Crighton (Bass) gegründet. Sie löste sich wieder im Jahre 1994 auf und fand sich ein Jahr später wieder zusammen. Die aktuelle Besetzung sieht so aus: Gesang, Schlagzeug von Duncan Redmonds, Gitarre von Loz Wong, Bass wird von Lee Batsford gespielt und die Posaune von Dave Redmonds.

© Snuff – Off On The Charabanc (Artwork)

Tourdaten für das europäische Festland gibt es ebenfalls:

31.05. Wels, AT @ SBÄM Fest

01.06. Regensburg @ Jahninselfest

06.06. Köln @ Gebäude 9

07.06. Nordenham @ Fonsstock w/ The Rumperts

08.06. Osnabrück @ Bastard Club w/ DFL

29.06. Ysselstein, NL @ Jera On Air

18.07. Lichtenvoorde, NL @ De Zwarte Cross

19.07. Selters @ Seepogo Festival

20.07. Coburg @ Monsters of Rodeo

© Snuff Mainland EU Tour 2024

