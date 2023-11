Teenage Mutant Ninja Turtles The last Ronin von Kevin Eastman, Peter Laird und Tom Waltz Comickritik

In einer nicht allzu fernen Zukunft begibt sich ein letzter Schildkrötenkrieger schwer bewaffnet wieder zurück nach New York. Dort will er den letzten Nachkommen des Shredders vernichten, um seine Familie zu rächen und den Machtkampf zwischen den verschiedenen Clans ein für alle Mal zu beenden.

Teenage Mutant Ninja Turtles The Last Ronin von Kevin Eastman, Peter Laird und Tom Waltz

Doch dies ist leichter geplant als getan. Oroku Hirotu hat sich in seinem Turm über der Stadt zurückgezogen und lässt sich dort nicht nur von seinen Foot-Soldiern sondern auch von den Kreaturen des verrückten Wissenschaftlers Baxter Stockman bewachen.

Kurz bevor der letzte Schildkrötenkrieger seinen Widersacher erreicht, scheitert er an seinen Wachen und muss schwer verletzt die Flucht antreten. In einem letzten Aufbäumen findet er einen Weg in die Kanalisation, wo er seinem Leben ein Ende bereiten möchte. Doch so weit ist es noch nicht, da er dort von einer jungen Frau gefunden wird. Diese bringt ihn zu ihrer Mutter, die diesen Krieger noch aus der Vergangenheit kennt. Es ist niemand geringeres als April O’Neil, beziehungsweise nun April Jones.

Nach dem letzten großen Angriff des Foot Clans, at April nicht nur ein Bein und einen Arm verloren, sondern mit Casey Jones auch den Mann ihres Lebens. Auf der anderen Seite hat sie durch ein pures Wunder diesen Angriff überlebt und auch noch herausgefunden, dass sie schwanger ist. Durch diese Neuigkeit ist ihr Kampfwille nun ungebrochen und so verschanzt sie sich mit ihrer Tochter Casey im Untergrund, um ihre Rache zu planen.

Nun ist Michelangelo, der letzte überlebende der vier Turtles Krieger zurück und ist somit ihre letzte Hoffnung beziehungsweise die letzte Hoffnung der Menschen von New York. Meister Hirotu regiert die Stadt mit eiserner Faust und verbreitet mit seinen Soldaten Angst und Schrecken. Nach dem Angriff auf seinen Turm verhängt er das Kriegsrecht und alle Menschen, die nach der Sperrstunde auf der Straße sind, erklärt er zu seinen Feinden.

Nun liegt es an Michelangelo, April, Casey und ihren Freunden diesen Despoten zu stürzen und New York wieder zu befreien. Bevor es aber so weit kommen kann, muss erst einmal der Nachschub an Robotern gestoppt werden. Und so beginnt die Gegenoffensive mit einem Angriff auf die Fabrik von Baxter Stockman. Dieser möchte immer noch die letzten Reste von Fugitoid in seinen Besitz bringen, die sich im Besitz von April befinden. Und genau dieses Verlangen macht ihn unvorsichtig…

Mit dem Einzelband „Teenage Mutant Ninja Turtles. The Last Ronin“ beginnt der Splitter Verlag seine Veröffentlichungen der „Teenage Mutant Ninja Turtles“ Serie. Nachdem diese ja schon bei Panini und auch kurzzeitig bei Dani Books kein so erfolgreiches Dasein fristeten, haben nun die Bielefelder die Rechte übernommen und starten aktuell mit den Collections zur IDW Serie voll durch.

Den Anfang hat aber dieser Band gemacht, der nun schon in der dritten Auflage erschienen ist. In dieser Dystopie gibt es keine vier Turtles mehr, sondern nach einem geschickten Plan des neuen Anführers des Foot-Clans sind alle Helden liquidiert worden. Nur noch Michelangelo ist übrig, der nun nach vielen Jahren in denen er zurückgezogen in der Einsamkeit gelebt hat, seine Brüder rächen möchte.

Umgesetzt wurde die Geschichte von Turtles Erfinder Kevin Eastman der sich als Co-Autor und in den Rückblenden als Zeichner betätigt hatte, Tom Waltz als Autor, der auch schon seit Jahren die Geschichten der Turtles bei IDW schreibt, sowie auch ein wenig von Peter Laird, der die Geschichte in groben Zügen einmal mit Eastman erdacht hatte. Zeichnerisch umgesetzt wurde die Geschichte dann neben Eastman von Esau, Isaac Escorza und Ben Bishop, die hier einen außerordentlich guten Job gemacht haben.

Der Band an sich ist eine sehr coole Geschichte und präsentiert einen etwas anderen Michelangelo, viel düsterer und auch viel ernster. Hier wird den Turtles eine düstere Zukunft beschrieben, ähnlich wie in Frank Miller „The Dark Knight“, oder in Alan Moores „Watchmen“. Bei Marvel wäre diese Geschichte eine „What if…!?“ Story, bei DC hätte man sie im „Elseworld“ Universum oder bei „Black Label“ gefunden.

Mir hat „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin” sehr gut gefallen und hat mich an meine Kindheit erinnert, als die erste Generation der „Teenage Mutant Hero Turtles“ nach Deutschland gekommen ist. Auch wenn ich die Schildkröten jetzt mehrere Jahre aus den Augen verloren hatte, befand ich mich direkt wieder im Turtles Fieber und freue mich schon auf die Splitter Collection mit den vier Schildkröten.

Meine Meinung: 10 von 10 Punkten

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon