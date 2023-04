The Bloodstrings mit neuem Song “Don’t Die” vom Debüt “Heartache Radio”

Die deutsche Punkrock/Punkabilly-Band The Bloodstrings hat mit dem neuen Song “Don’t Die” vom Debüt “Heartache Radio” eine weitere Kostprobe veröffentlicht. Möglichkeiten zum Video und dem Stream gibt es hier bei uns. Das Album erscheint am 16. Juni 2023. Die vierköpfige Band produzierte das Werk in dem Heavy Kranich Studio in Münster mit den Donots.

“Don’t Die” handelt vom nicht aufgeben. Die Bandmitglieder haben über die letzten Jahre Verluste von Freunden einstecken müssen, die es nicht aus der Verzweiflung und Depression geschafft haben. Ursprünglich für Nicks Vater geschrieben, der an Krebs gelitten hat, wurde das Stück zum emotionalsten Song auf dem kommenden Longplayer der Bloodstrings. Das Debüt “Heartache Radio” erscheint via Dackelton Records.

Stream zu “Heartache Radio” und Video zu “Don’t Die” gibt es hier:

© The Bloodstrings – Heartache Radio Artwork