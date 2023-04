The BossHoss veröffentlichen neue Single “Nice But No” feat. Electric Callboy

Mit “Nice But No” veröffentlichten The BossHoss ihre neue Single featuring Electric Callboy. Ihr neues Studioalbum erscheint am 05. Mai 2023. Das Musikvideo zum neuen Song gibt es weiter unten zu sehen. Mit diesem Track liefern The BossHoss um Alec „Boss Burns“ Völkel und Sascha „Hoss Power“ Vollmer einen weiteren Vorboten des 10. Studioalbums „Electric Horsemen“.

© The BossHoss feat. Electric Callboy – Nice But No Single Artwork

The BossHoss – Electric Horsemen Tour 23

15.09.23 Wien, Gasometer

16.09.23 Zürich, Hallenstadion

22.09.23 Freiburg, Sick-Arena

23.09.23 Ravensburg, Oberschwabenhalle

24.09.23 Regensburg, das Stadtwerk.Donau-Arena

29.09.23 Nürnberg, KIA Metropol Arena

30.09.23 Stuttgart, Schleyer-Halle

01.10.23 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

06.10.23 Braunschweig, Volkswagen Halle

07.10.23 Rostock, StadtHalle

08.10.23 Lingen, EmslandArena

13.10.23 Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

14.10.23 Kiel, Wunderino Arena

15.10.23 Hamburg, Sporthalle

20.10.23 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

21.10.23 Saarbrücken, Saarlandhalle

22.10.23 München, Zenith

28.10.23 Berlin, Max-Schmeling-Halle

Das Video dazu sieht man hier: