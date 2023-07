The Menzingers veröffentlichen Single “There’s No Place In This World For Me”

The Menzingers veröffentlichen ihre neue Single mit dem Titel “There’s No Place In This World For Me”. Ein Video gibt es ebenfalls dazu und ist unten zu sehen. Die vierköpfige Band aus Philadelphia stellt heute den Track vor, in der sie einen Americana-/Roots-Sound erforschen, während Sänger Greg Barnett die Grenzen des natürlichen Raspelns und des Twangs in seiner markanten Stimme auslotet.

Der Song wurde im April 2023 auf der Sonic Ranch aufgenommen, von Brad Cook (Waxahatchee, Kevin Morby) produziert, von Jon Low (Taylor Swift, The National) gemischt und von Ryan Smith (Coldplay, Smashing Pumpkins) gemastert.

The Menzingers kommentieren: “Wir sind sehr aufgeregt, unsere neue Single “There’s No Place In This World For Me” von unserem kommenden Album zu präsentieren, das… nun, wir können noch nicht ins Detail gehen, aber glaubt uns, es kommt bald!

Dieser Song ist eine Hymne für alle, die zwischen dem, wo sie sind und dem, wo sie sein wollen, feststecken.”

© The Menzingers – There’s No Place In This World For Me (Cover)