The Offspring kommen auf Let The Bad Times Roll Tour 2023

Die legendäre Punkrockband The Offspring kommt mit ihrer Let The Bad Times Roll Tour 2023 nach Deutschland, um ihren Fans das gleichnamige Album endlich live zu präsentieren. Der aktuelle Longplayer „Let The Bad Times Roll“ erschien im Frühjahr 2021 und vom 14. bis 22. Mai 2023 stehen vier Konzerte in München, Berlin, Hamburg sowie Düsseldorf auf dem Tourplan.

„Let The Bad Times Roll“, das zehnte Studioalbum der Band, ist das idritte Album, das von Bob Rock produziert wurde. „Dieses Album ist vielleicht die kathartischste Sache, die wir bislang gemacht haben“, sagt Holland. „Auch wenn die Botschaften vielleicht ziemlich düster sind, sollte am Ende hängenbleiben, wie wichtig es ist, weiter zu kommunizieren, sich seinen Gefühlen zu stellen und vor allem nie die Hoffnung zu verlieren.“

Dazu kommt noch, dass es Tour Edition von The Offsprings „Let The Bad Times Roll“ geben wird.

LET THE BAD TIMES ROLL TOUR EDITION

Release Datum: 05.05.2023

Pre-Order Start: 18.04.2023

Mit „Let The Bad Times Roll” hat The Offspring eines ihrer bisher erfolgreichsten Alben veröffentlicht. Um besonders den europäischen Fans dafür zu danken, gibt es zur Tour eine exklusive Version des Albums. Diese enthält das Standard-Album, eine 4-seitige Farbbeilage mit noch nie gezeigten Fotos von der Tour, einen Backstage-Pass als Souvenir und eine Bonus-7″ mit einer Live-Aufnahme von “The Opioid Diaries” und einer Studioaufnahme von “Guerre Sous Couvertures”, der französischen Version von “We Never Have Sex Anymore”, die beide bisher nicht auf Vinyl erhältlich waren.

© The Offspring – Let The Bad Times Roll Tour 2023