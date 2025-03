The Plot In You kündigen umfangreiche Europatour 2025 an

The Plot In You haben mit ihrem letzten Studioalbum „Swan Song“ aus dem Jahre 2021 bewiesen, weshalb sie nun im Metalcore angekommen sind. Im November letzten Jahres erschien die EP „Vol. 3“. Die Review dazu ist hier zu finden. Nun kündigt die Band eine umfangreiche Europatour an. Als Support fungieren hier Currents, Saosin und Cane Hill. Am 31. Oktober startet die Tour in Wiesbaden, führt über weitere Shows in Deutschland auch nach Österreich, in die Schweiz, UK, Niederlande bis nach Frankreich und Tschechien. Die Tour endet nach insgesamt 17 Dates am 19. November in Polen.

THE PLOT IN YOU

mit

CURRENTS

SAOSIN

CANE HILL

31.10.25 Germany Wiesbaden Schlachthof

01.11.25 Belgium Antwerp Trix

02.11.25 Germany Leipzig Haus Auensee

03.11.25 Netherlands Tilburg 013

05.11.25 UK Glasgow O2 Academy

06.11.25 UK London The Forum

07.11.25 UK Birmingham O2 Academy

08.11.25 UK Manchester Academy

10.11.25 France Paris Bataclan

11.11.25 Switzerland Zürich Xtra

12.11.25 Germany Munich Zenith

13.11.25 Germany Berlin Uber Eats Music Hall

14.11.25 Austria Vienna Gasometer

16.11.25 Germany Cologne Palladium

17.11.25 Germany Hamburg Inselpark Arena

18.11.25 Czech Rep Prague SaSaZu

19.11.25 Poland Warsaw Progresja

Tickets sind ab Freitag, 14.03.2025 um 11 Uhr im Vorverkauf erhältlich.

© The Plot In You Europe 2025

THE PLOT IN YOU sind:

LANDON TEWERS – VOCALS

JOSH CHILDRESS – GUITAR

ETHAN YODER – BASS

MICHAEL COOPER – DRUMS