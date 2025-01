The Plot In You – Vol. 3 CD Kritik

The Plot In You haben Anfang November 2024 ihre aktuelle EP „Vol. 3“ via Fearless Records veröffentlicht. Zum Opener „Been Here Before“ gibt auch ein offizielles Video, welches unten zu sehen ist. Der Track handelt von den Höhen und Tiefen einer Beziehung. Über „Been Here Before“ sagte Sänger Landon Tewers:

© The Plot In You – Vol. 3 (EP Artwork)

„Dieses Lied war der erste Plot-Song, bei dem ich mich von einigen Pop-Punk-Künstlern inspirieren ließ und der sich mit Beziehungsthemen und dem Auf und Ab befasst, das entsteht, wenn man mit jemandem schwierige Zeiten durchmacht.“

Vorher hat die Band ihre EP „Vol. 2“ veröffentlicht, die die Titel „Closure“, „Don’t Look Away“ und „All That I Can Give“ enthält. Insgesamt haben die Titel allein auf Spotify beeindruckende 14 Millionen Streams und auf YouTube über 1,2 Millionen Aufrufe und mehr angehäuft. Auch auf „Vol. 3“ sind nur drei Tracks vorhanden. Neben dem schon erwähnten „Been Here Before“ gibt es noch „Pretend“ und „Spare Me“ auf die Ohren.

In „Pretend“ geht die Band auf die aktuellen Geschehnisse auf der Welt ein, vor allem die sogenannten „Bubbles“, die hier hinterfragt werden. Während die beiden ersten Tracks zwar gut, melodisch und auch gefällig sind, gibt es mit „Spare Me“ einen recht wütenden Song. Auch wenn dieser nicht ohne eine gewisse Fragilität auskommt.

Der letzte Song beschäftigt sich mit dem desillusioniert sein, der Frustration über die Menschen, dass sie sich nicht helfen lassen wollen. Dass sie altbekanntes wollen, statt neue progressive Schritte zu gehen, die sich anbieten. Hier ist der Frust, die Wut darüber und einiges mehr an Emotionen sowohl in der Musik als auch im Text (und seiner Darbietung; Stichwort: Screams) zu hören.

Ein kurzes Vergnügen, welches aber Spaß macht und Fans sicherlich zufriedenstellen wird.

THE PLOT IN YOU

Vol. 3

Fearless Records

8. November 2024