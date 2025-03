The Rasmus veröffentlichen neuen Song „Creatures Of Chaos“

Die finnische 6-fach Platin- und 8-fach Gold-zertifizierte Rockband The Rasmus ist zurück mit ihrer neuen Single „Creatures of Chaos“, die heute über Better Noise Music und Playground Music auf allen digitalen Plattformen erscheint.

Im Kern ist „Creatures of Chaos“ eine Hymne für Außenseiter, ein Schlachtruf für alle, die sich jemals fehl am Platz gefühlt haben. „‚Creatures of Chaos‘ ist eine globale Einladung an alle Außenseiter und alle da draußen, die sich jemals als Außenseiter gefühlt haben, sich uns anzuschließen!“, kommentiert Frontmann Lauri Ylönen. „Die Welt ist momentan so chaotisch. Ich wollte musikalisch härter werden, um meinen Gefühlen von Verlorenheit, Angst und Unbehagen gerecht zu werden. Die Meinungen der Menschen sind so gespalten, dass ich bei Menschen wie mir nach Hoffnung und Einheit suche. Es ist wichtig, irgendwo dazuzugehören und für seine Meinung einzustehen. ‚Creatures of Chaos‘ ist ein Aufruf an alle wie uns, zusammenzukommen.“

© The Rasmus – Creatures of Chaos (Track Artwork)

Der Song wurde von Lauri zusammen mit Desmond Child und Marti Fredriksen geschrieben, wobei Child bereits bei den vorherigen Alben Black Roses und Rise mitwirken und in der Vergangenheit mit Künstlern wie Bon Jovi, Joan Jett & The Blackhearts, Aerosmith, Alice Cooper zusammengearbeitet hat. „Creatures Of Chaos“ wurde in Fredriksens Sienna Studios in Nashville aufgenommen. Anschließend übernahm Joseph McQueen die zusätzliche Produktion, sowie das Mixing und Mastering des Tracks in den Sparrow Sound in Los Angeles.

„Creatures of Chaos“ folgt auf den Song „Rest In Pieces“, der am 25. Oktober 2024 über Better Noise Music veröffentlicht wurde.

THE RASMUS „WEIRDO TOUR“ 2025 GSA DATES

mit THE FUNERAL PORTRAIT

11/11 Hamburg, DE – Markthalle

11/12 Berlin, DE – Metropol

11/16 Vienna, AT – Simm City

11/17 Munich, DE – Technikum

11/20 Zurich, CH – Komplex 457

11/21 Karlsruhe, DE – Substage

11/22 Saarbrücken, DE – Garage

11/23 Frankfurt, DE – Batschkapp

11/25 Cologne, DE – Live Music Hall