The Rasmus: neues Label, neuer Song, Ankündigung für Weirdo Tour 2025

Die finnische Band The Rasmus unterschrieb kürzlich einen neuen Plattenvertrag beim Label Better Noise Music und Playground Music. Außerdem kündigen sie für Freitag, den 25. Oktober 2024 einen neuen Song namens „Rest In Pieces“ an. Und als wäre dies noch nicht genug, gibt es für 2025 auch eine „Weirdo“-Tour. Die europäischen Termine laufen vom 12. September bis zum 6. Dezember.

Der Pre-Save für den neuen Song „Rest In Pieces“ findet ihr hier. Der Track stellt ihre neue Partnerschaft mit dem führenden unabhängigen Plattenlabel Better Noise Music vor, das die neue Musik gemeinsam mit dem nordischen Indie-Label Playground Music veröffentlichen wird.

Die Premiere des Songs:

„The Rasmus haben sich nie auf ihren bisherigen Erfolgen ausgeruht, sondern streben mit viel Hingabe und Energie immer nach neuen Errungenschaften“, sagt Mårten Aglander, CEO von Playground Music. „Mit Better Noise Music haben wir einen äußerst kompetenten und leistungsstarken Partner gefunden, der ihren Ambitionen voll und ganz entspricht. Ich freue mich wirklich für uns und die Band, dass diese Zusammenarbeit zustande kommt.“

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Better Noise Music. Ich kann mir kein besseres internationales Zuhause für The Rasmus vorstellen“, sagt Lars Tengroth, seit 1999 A&R-Mann von The Rasmus bei Playground Music. „Das neue Material der Band ist härter und düsterer und passt perfekt zum Label.“

„Better Noise Music hat im Verborgenen auf eine Gelegenheit gewartet, mit The Rasmus und Antti Eriksson von Backbone Management und Lars Tengroth von Playground zusammenzuarbeiten“, erklärt Dan Waite, CEO von Better Noise Music. „The Rasmus sind eine Band, die bei jedem, mit dem wir sprechen, eine starke, herzliche und positive Resonanz hervorruft, und wir können es kaum erwarten, dass die Leute sehen, was sie für 2025 geplant haben.“

Die mit 6-fach Platin ausgezeichnete Rock-Band wird die neue Musik mit einer Welttournee unterstützen. Die Shows sind unten aufgelistet. Ein exklusiver Vorverkauf am Mittwoch, 23. Oktober, und die Tickets werden am Freitag, 25. Oktober, über https://therasmus.com/ für die breite Öffentlichkeit erhältlich sein.

„Es ist eine Weile her, seit wir auf Tour waren, also freuen wir uns wirklich darauf, 2025 durch die ganze Welt zu reisen“, erzählt Sänger Lauri Ylönen. „Es entwickelt sich zu einer riesigen Tournee und es werden noch weitere Termine folgen. Wir können es kaum erwarten, mit unseren Fans abzuhängen. Es wird lustig, sie wiederzusehen, wir sind wie eine Familie.“

THE RASMUS „WEIRDO TOUR“ 2025 DATES

9/12 Tampere, FI – Tavara-Asema

9/13 Turku, FI – Logomo

9/19 Kuopio, FI – Sawohouse Underground

9/20 Oulu, FI – Tullisali

9/26 Seinäjoki, FI – Rytmikorjaamo

9/27 Jyväskylä, FI – Lutakko

10/3 Lahti, FI – Möysän Musaklubi

10/4 Joensuu, FI – Kerubi

10/18 Helsinki, FI – Tavastia

10/23 Limassol, CY – Monte Caputo

10/25 Athens, GR – Floyd

11/11 Hamburg, DE – Markthalle

11/12 Berlin, DE – Metropol

11/13 Warsaw, PL – Stodola

11/14 Brno, CZ – Sono Centrum

11/15 Budapest, HU – Barba Negra

11/16 Vienna, AT – Simm City

11/17 Munich, DE – Technikum

11/18 Milan, IT – Alcatraz

11/20 Zurich, CH – Komplex 457

11/21 Karlsruhe, DE – Substage

11/22 Saarbrucken, DE – Garage

11/23 Frankfurt, DE – Batschkapp

11/25 Cologne, DE – Live Music Hall

11/26 Utrecht, NL – Tivoli

11/27 Antwerp, BE – Trix

11/28 Paris, FR – La Cigale

11/30 Glasgow, GB – SWG3 Galvanizers

12/1 Manchester, GB – O2 Ritz

12/2 Cardiff, GB – Great Hall

12/4 London, GB – O2 Shepherd’s Bush Empire

12/5 Southampton, GB – 1865

12/6 Nottingham, GB – Rock City

© The Rasmus Weirdo Tour 2025 (© FKP Scorpio)