The Rolling Stones auf “Hackney Diamonds” Pop Up-Tour in 11 deutschen Städten

The Rolling Stones kommen auf “Hackney Diamonds” Pop Up-Tour in 11 deutsche Städte und präsentieren mit „Sweet Sounds Of Heaven“ einen neuen Song zusammen mit mit Lady Gaga & Stevie Wonder. Die Veröffentlichung ihres neuen Albums “Hackney Diamonds” am 20. Oktober präsentieren The Rolling Stones markiert ihr erstes neues Studioalbum seit 18 Jahren. Ab dem 19. Oktober rollt der “Hackney Diamonds”-Bus in Partnerschaft mit EMP durchs Land. Im exklusiven Bus-Pop-Up-Shop gibt es dann nicht nur das neue Rolling Stones-Album “Hackney Diamonds”, sondern auch limitiertes Pop-Up-Tour-Merchandise, das exklusive rote “RS Carnaby No.9” Vinyl, einen Dolby Atmos Album-Listening Room und vieles mehr.

© The Rolling Stones – Hackney Diamonds (Artwork)

Außerdem launchen in Berlin, München und Bremen in der Album-Release-Woche exklusive Pop-Up-Shops in den Stores unserer Partner: Dussmann das KulturKaufhaus und Hot Shot Records laden in Berlin beziehungsweise Bremen zum Mitternachtsshoppen in der Nacht vom 19. auf den 20. Oktober ein und haben dann bis zum 26. Oktober für Stones-Fans geöffnet, Ludwig Beck öffnet vom 20. bis 26. Oktober in München seine Türen.

HACKNEY DIAMONDS POP UP BUS-TOUR presented by EMP

19.10.2023 Hannover

20.10.2023 Hamburg

21.10.2023 Essen

22.10.2023 Lingen

23.10.2023 Köln

24.10.2023 Frankfurt

25.10.2023 Nürnberg

26.10.2023 Leipzig

STORES

– 26.10.2023 Berlin // Dussmann das KulturKaufhaus – 26.10.2023 München // Ludwig Beck – 26.10.2023 Bremen // Hot Shot Records

https://umg.lnk.to/HackneyDiamonds

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon