The Used: Neue Single “Numb”, Album “Toxic Positivity” kommt

The Used haben mit “Numb” eine neue Single veröffentlicht, diese stammt aus dem kommenden Studioalbum namens “Toxic Positivity”. Erscheinen soll der Longplayer am 19. Mai digital über Hassle Records und Big Noise. In Folge soll das Ganze natürlich auch physisch in die Regale kommen.

Der Track thematisiert das sicherlich nicht wenigen nur allzu bekannte Gefühl, zu viel und gleichzeitig gar nichts zu spüren. “Numb“ ist die erste Single aus dem neuen Album “Toxic Positivity”.

Nachfolgend der Song, danach kommen zwei Artworks und die Tracklist vom Album.

The Used – Numb Single Artwork

The Used – Toxic Positivity Album Artwort

Toxic Positivity Trackliste:

Worst I’ve Ever Been Numb I Hate Everybody Pinky Swear Headspace Cherry Dopamine Dancing With a Brick Wall Top of the World House of Sand Giving Up

“Toxic Positivity” jetzt hier vorbestellen.