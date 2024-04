Wingenfelder veröffentlichen Single “Wenn’s am schönsten ist”

Die Brüder Kai und Thorsten Wingenfelder haben die letzten Jahre vor allem mit dem Comeback ihrer Rock-Band Fury In The Slaughterhouse verbracht. Mit den zwei Alben “NOW” (2021, Platz #2 der deutschen Albumcharts) und “HOPE” (2023, Platz #1 der deutschen Albumcharts) ist ihre Band so erfolgreich wie nie zuvor.

Im aktuellen Jahr 2024 widmen sich die beiden Hannoveraner Musiker wieder ihrem gemeinsamen Projekt Wingenfelder. Nach zwei Touren im Sommer und Herbst soll Ende des Jahres noch ein letztes Album erscheinen, mit “Wenn’s am schönsten ist” gibt es ab jetzt den ersten Song daraus zu hören. Den Track könnt ihr euch unten anhören.

© WINGENFELDER – Wenn’s am schönsten ist

“Man hört auf wenns am schönsten ist – das ist unser Motto für alle Liveaktivtitäten und das letzte Album von Wingenfelder”, so die Brüder Kai und Thorsten.

WINGENFELDER – “Wenn’s am schönsten ist” (Single, VÖ 19.04.24) Musikvideo:

