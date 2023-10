Within Temptation auf “Bleed Out”-Tour 2024

Gegründet wurde die Band Within Temptation im Jahr 1996 durch Sängerin Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt. Während dieser Zeit haben sich die niederländischen Symphonic-Metaller selbstbewusst in die Annalen der Rock- und Metal-Geschichte eingeschrieben. Mit der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums „Bleed Out“ am 20. Oktober gibt es auch Nachschub. Der Titelsong handelt von Mahsa Amini, der Iranerin, die ermordet wurde, weil sie sich weigerte, einen korrekten Hidschab zu tragen, und bringt Menschen ins Scheinwerferlicht, die von ihren Regimen unterdrückt werden, die ihre Bürger unterwerfen und dabei Gesellschaften zerstören. Seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben Within Temptation ihren Schwerpunkt beim Schreiben auf gesellschaftliche Themen, den Krieg, die Notlage der Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen, und die komplexen Fragen im Zusammenhang mit dem Recht der Frau auf freie Wahl verlagert.

„Bleed Out“ wird am 20. Oktober weltweit auf verschiedenen Formaten über Within Temptation’s Label Force Music Recordings in einem Joint Venture mit Bertus Distribution veröffentlicht und kann HIER bestellt werden.

Weitere Informationen und die Möglichkeit, das Album vorzubestellen, findet man unter www.within-temptation.com .

Bereits veröffentlicht wurden „The Purge“, Don’t Pray For Me“, „Wireless“, „Shed My Skin (feat. Annisokay“, „Entertain You“ und „The Ritual“. Oben ist einer der Songs zu hören, die anderen gibt es weiter unten auf die Ohren.

© Within Temptation – Bleed Out (Cover)

Im Herbst 2024 kommen Within Temptation mit dem neuen Material auf große Deutschlandtour:

Within Temptation – Bleed Out 2024 Tour

06.10.2024 Köln – Palladium

14.10.2024 Berlin – UFO

15.10.2024 Hamburg – Sporthalle

16.10.2024 Leipzig – Haus Auensee

19.10.2024 München – Zenith

23.10.2024 Frankfurt – Jahrhunderthalle

03.12.2024 Stuttgart – Porsche Arena

Veranstalter: FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH

Tickets für die Tour gibt es ab heute via www.eventim.de .

Ab Freitag, den 06. Oktober, 10 Uhr gibt es die Tickets ab 48,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-VVK Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 570070 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf), auf www.fkpscorpio.com und eventim.de.

Share this: Twitter

Facebook

More

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon