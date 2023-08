Zur Sonne von Katja Klengel, Matthias Lehmann, Nina Hoffmann, Sascha Herrmann Comic Kritik

Aus den Federn, und Köpfen (muss ja erdacht werden), von Katja Klengel, Matthias Lehmann, Nina Hoffmann und Sascha Herrmann gibt es den Comic “Zur Sonne”. Dieser ist im April 2023 im Reprodukt Verlag erschienen. In diesem Werk dreht sich vieles um Frank, der schon seit Ewigkeiten davon spricht, seine Kneipe an den berühmten Nagel zu hängen. Hätte er sich verdient, alt genug ist er. Viele seiner Gäste sind ihm aber sehr ans Herz gewachsen und irgendwie zur Familie geworden.

Zur Sonne von Katja Klengel, Matthias Lehmann, Nina Hoffmann, Sascha Herrmann (© Reprodukt Verlag)

Nicht nur Bier und Schnaps wird hier ausgeschüttet. Auch die Herzen von allen Beteiligten. Durcheinander gewirbelt wird dies alles durch einen kaputten Kühlschrank und ein Anruf seiner Tochter.

Der Verlag schreibt weiter dazu: “Matthias Lehmann ist seit seinem Reprodukt-Debüt “Parallel” bekannt für seine einfühlsamen Milieuerzählungen. Auch im Episodencomic “Zur Sonne” spielt er diese Qualitäten gekonnt aus: An Franks Kneipentresen treffen Polizeispitzel auf Schlachtereiarbeiter, Konzertpianisten auf Putzfrauen und Autoren auf widerspenstiges weißes Papier. Während Matthias Lehmann zeichnerisch den Rahmen vorgibt, werden die Geschichten der Gäste von seinen Kolleg:innen Sascha Herrmann, Nina Hoffmann & Katja Klengel erzählt, was die Lektüre so spannend macht, wie ein Besuch in der verräucherten Eckkneipe, in die Sie sich nie hineingetraut haben.”

“Zur Sonne” ist also eine Zusammenarbeit von insgesamt vier Künstler:innen und wenn ich es korrekt verstanden habe, war nur der zeichnerische Rahmen vorgegeben und die Stimmung, die damit einherging. Spannend auf jeden Fall wer alles beim Kneipier Frank auftaucht, was es zu erzählen gibt. Das wahrscheinlich etwas urige Kneipen, in denen ich war, ging es anders zu und die Themengebiete waren andere. Klar. Aber ich glaube, das Prinzip greift hier gut und die Kneipe als Auffangbecken, wenn man mal (wieder) seine Launen hat oder Frank als Kneipier jemanden zum Reden benötigt. Das passt schon gut.

Insgesamt haben die verschiedenen Charaktere einige Eigenheiten und ebenso grundlegend unterschiedliche Berufe. Und so unterschiedlich und vielleicht deswegen auch spannend, ist der Comic, die Zeichnungen und die Wirkung als Gesamtpaket. Schöne, interessante Sache und einiges an Lesespaß.

