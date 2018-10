Monsters and Critics

Den Traum von Hollywood und der großen Karriere auf der großen Leinwand hat fast jeder Kleindarsteller in Hollywood. Auch in New Orleans wird dieser Traum geträumt und so fällt es der Talentsucherin Megan leicht in einem kleinen Theater für Erwachsene den nächsten Kandidaten für ein Vorsprechen zu finden. Jude hat zwar noch kein wirklich schauspielerisches Talent, da er auf der Bühne eher für die Beglückung seiner Partnerin zuständig ist, um damit die Massen zu erfreuen, doch irgendwas ist mit ihm, was Megan in den Bann zieht.

Nach der Show versucht sie Jude für ihren Plan zu begeistern, der auch schon das große Geld wittert. Gleichzeitig wird Jude aber auch von Sina Songh bezirzt, die Tochter eines der wichtigsten und skrupellosesten Männer der Stadt. Da Sinas Schläger seine Partnerin übel zurichten, hat Jude keine Wahl und gibt sich ihr hin. Megan kann dieses aber nicht einfach so hinnehmen und beginnt erneut mit ihren Verhandlungen. Da sie mit ihrer jahrelangen Erfahrung und auch ihren mehr als guten Kontakten weiß, welche Schrauben sie drehen muss, findet sich Jude schon kurz darauf in seinem ersten Vorsprechen wieder.

Dieses verläuft auch einigermaßen so wie erwartet, so dass der Promoter Jude gleich zu einem zweiten Treffen einlädt. Jude selbst fällt etwas Seltsames bei diesem Vorsprechen auf, verwirft diesen Gedanken aber gleich wieder. Das zweite Vorsprechen ist ebenso seltsam, da er dort den Akt mit The Strang vollführen muss, die komplett tätowiert ist und deren Tattoos sich scheinbar ständig bewegen. Leider ist Sina immer noch hinter Jude her, so dass es mit Schauspielkarriere schnell vorbei sein könnte. Doch Megan sieht etwas Besonderes in Jude und lässt erneut ihr Kontakte spielen. Ein Wettlauf mit der Zeit und um Judes Leben beginnt.

Mit „Der Traum“ veröffentlichen Autor Jean Dufaux und Zeichner Guillem March ihre erste Zusammenarbeit. Nachdem March mit „Monika“ bewiesen hat, dass er nicht nur Superheldencomics zeichnen kann, sondern auch das Medium für den erwachseneren Leser beherrscht. Dabei sind es vor allem seine Frauenfiguren, die den Leser mehr als einmal in den Bann ziehen.

Nun ist Comicveteran Jean Dufaux auf den spanischen Zeichner aufmerksam geworden und hat mit ihm die Arbeit zu „Der Traum“ aufgenommen. Dieses ist eine Reise in die Abgründe der Menschen und zeigt vor allem, wozu Menschen bereit sind um ihre Ziele zu erreichen. Dazu wird der Fokus aber nicht auf den scheinbaren Protagonisten Jude gelegt, sondern auf die übrigen Figuren, die um ihn herum agieren. Auf der einen Seite sind da Megan und die Crew der Filmemacher, die alles für einen besonderen Hauptdarsteller geben würden. Auf der anderen Seite sind dort die mächtigen Songhs, die meinen alle Fäden der Stadt in der Hand zu haben und sich dort auch wie die Herrscher benehmen.

Der nun bei Panini erschienene erste Band ist sehr vielversprechend. Dufaux und March liefern die perfekte Mischung zwischen Intrige, Macht, Gewalt und Sex. Das Casting von Jude ist aber erst der Anfang einer großen Reise und man darf gespannt sein, welche Überraschungen das Team in den folgenden Bänden noch für uns Leser bereithalten wird.