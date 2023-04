Ich, Gina Wild – Enthüllung von Michaela Schaffrath Buchkritik

Die Biografie “Ich, Gina Wild – Enthüllung” von Michaela Schaffrath habe ich vor vielen Jahren schon einmal gelesen. Möglicherweise direkt nach ihrem Erscheinen. Im Jahre 2023 habe ich das 160-seitige Buch in einem offenen Bücherregal gesehen, mitgenommen und nochmals gelesen. Und weil ich das Buch gut fand, wollte ich ein wenig darüber schreiben.

Ich, Gina Wild – Michaela Schaffrath (© Heyne)

In dem Buch gibt es sowohl den Weg zu der Frau, die später als Gina Wild von sich reden macht. Aber auch wieder von ihr, Gina Wild, beziehungsweise der Pornobranche, weg hinein in die Schauspielerei. Es dreht sich viel um das Leben von Michaela Schaffrath in verschiedenen Facetten. Dabei ist auch ein Großteil des Buches ihr damaliger Freund und Ehemann Axel. Mittlerweile ist die Ehe nicht mehr und eine weitere ebenfalls nicht. Das ist nicht wertend gemeint, sondern eine kurze Zwischeninfo. Ich hatte das nicht auf dem Schirm und war später etwas verwirrt, weil das Geschilderte keinen Eindruck einer sich anbahnenden Trennung offenbarte. Allerdings schreibt man vielleicht auch nicht alles lang und breit für die Öffentlichkeit in einem Buch. Egal, wie offen man vielleicht auch ist.

Und offen, das muss ich einfach sagen, geht es hier dennoch zur Sache. Sexuell explizite Schilderungen und in dieser Hinsicht kein oder kaum ein Blatt vor dem Mund nehmend. Faszinierend und interessant. War auf jeden Fall – erneut – eine gute Lesezeit. Und ein Einblick in die Branche gibt es obenauf. Ob dieser einem zusagt, steht auf einem anderen Blatt. Eine weiterführende Biografie wäre interessant. Immerhin sind rund 20 Jahre vergangen. Just sayin’.