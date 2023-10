Adam Angst veröffentlichen Video-Single „Unter meinem Fenster“

In wenigen Wochen erscheint “TWIST” von Adam Angst und nun veröffentlichte die Gruppe die Video-Single „Unter meinem Fenster“. Felix Schönfuss zum Song: „Manche Menschen haben kein Gefühl für Privatsphäre. Schlimmer noch: Manche Menschen HASSEN Privatsphäre! Und genau deshalb haben sie auch einen geheimen Kult gegründet – nur mit dem Ziel, völlig normale Menschen mittels perfider Übergriffigkeit in den Wahnsinn zu treiben! Und sie wollen irgendwas. Menschen wollen ja immer irgendwas!!! „Unter meinem Fenster“ handelt von mir, von dir, den heiligen vier Wänden, einem beherzten Sprung unter das Fensterbrett und von der Frage, ob wir uns nicht manchmal doch zu sehr in unseren First World Problems verschanzen…“

© Adam Angst – Twist (Artwork)

Nach der Veröffentlichung von „TWIST“ am 17.11.23 geht die Band mit den DONOTS auf Tour, dazu erscheint eine Charity-Split-EP mit einem weiteren neuen Song. Im Frühjahr 2024 findet dann die Tour zum Album statt. Alle Termine finden sich unten.

TWIST – Tour 2024

Tickets: https://ghvc-shop.de/twist

21.02. Bremen, Schlachthof

22.02. Hannover, Musikzentrum

23.02. Jena, Kassablanca

24.02. Karlsruhe, Substage

27.02. München, Muffathalle

28.02. Berlin, SO 36

29.02. Hamburg, Fabrik

01.03. Köln, E-Werk

02.03. Wiesbaden, Schlachthof

20.04. Osnabrück, Popsalon (neu!)

06.-08.06. Merkers, Rock am Berg (neu!)

2023 auf Tour mit DONOTS

Tickets: https://donots.merchcowboy.com/tickets/

29.11. Leipzig, Werk 2

30.11 Hannover, Capitol

01.12. Dortmund, Westfalenhalle (ausverkauft)

02.12. Bremen, Pier 2

06.12. Bielefeld, Lokschuppen

07.12. Erlangen, Heinrich-Lades-Halle

08.12. Saarbrücken, Garage (Nachmittagsshow)

08.12. Saarbrücken, Garage (Abendshow, ausverkauft)

09.12. Stuttgart, LKA Longhorn (ausverkauft)

ADAM ANGST – „Unter meinem Fenster“ (Single, VÖ 20.10.23) Musikvideo:

© Adam Angst – Twist Tour 2024

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon