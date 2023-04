After Taste veröffentlichen Video zu “Neutered”

Die Industrial-Metalband After Taste hat kürzlich zum Song “Neutered” ein Video veröffentlicht. Der Track stammt vom Debütalbum “How To Fake Love”. Bandkopf Dave Meester (God Dethroned) sagt: “We never shy away from heavy subject matter. We feel that it’s an important part of what we consider our art. This is our heaviest one to date, in more ways than one. A huge thanks to our dear friend Sonja Schuringa for doing a superb job in the video!”

© After Taste – Neutered (Single Artwork by Lisa Meester)

Das Debüt der niederländischen Band “How To Fake Love” bekommt ihr als Digipack CD und Digitalalbum hier:

https://aftertastenl.bandcamp.com/

“How To Fake Love” Tracklist (42:38):

Bleeding Dry (05:06)

Neutered (03:25)

Follow Me (04:40)

Seeder (04:10)

Siren (04:49)

Fake Love (03:49)

Warm Bodies (04:01)

Eye On The Prize (03:42)

Candlelight (05:08)

Free (03:45)

Dave Meester gründete die Band im Jahr 2016. „Ich hatte das Bedürfnis nach einem anderen Ventil als dem, das ich bereits mit God Dethroned hatte. Ich wollte etwas schaffen, das persönlicher und vielseitiger ist. Ian (Schlagzeug), Johan (Gitarre) und Sid (Bass) kannte ich bereits. Wir haben zusammen bei Metal Factory / Dynamo in Eindhoven studiert. Seitdem sind wir in Kontakt geblieben und haben uns immer gegenseitig in unser jeweiliges (musikalisches) Projekt eingebunden.“

Geschrieben wurde „How To Fake Love“, das Debütalbum von After Taste, innerhalb von sechs Monaten. Damals verbrachte Dave Meester viel Zeit in einem besetzten Bürogebäude im Süden der Niederlande, dort fanden das Songwriting und der Großteil der Albumaufnahmen statt. „Wir hatten viel Platz, um Lärm zu machen. Johan und Ian sind beide erfahrene Toningenieure, daher verlief der Aufnahme- und Mischprozess sehr reibungslos“, sagt Meester. Er erklärt weiter: „Bei ‚How To Fake Love‘ geht es um –ihr ahnt es– Liebe. Liebe kennt viele Formen, hat Höhen und Tiefen, hat eine helle und eine dunkle Seite. After Taste beschäftigt sich vor allem mit der dunklen Seite, da sie voller komischer Kreaturen, Spinner, Dämonen und Spiegel ist. In diesen Spiegeln finden wir Ideen. Ideen, die uns als Menschen prägen. Ideen, die das Bedürfnis nach Selbstdarstellung wecken. ‚How To Fake Love‘ ist diese Selbstdarstellung.“

Das Schlagzeug wurde von Michiel van den Boer in den Soundhill Studios aufgenommen, der Gesang von Kevin Quilligan. „How To Fake Love“ ist gemischt und gemastert von Johan Girard.

Seht euch das Musikvideo zu “Neutered” hier an: