Alarmsignal mit neuer Single und neuem Album

Die Band Alarmsignal aus Celle gibt es jetzt seit über 20 Jahren. Mit „Ästhetik des Widerstands“ erscheint nun ihr mittlerweile achtes Album, für das sie erstmals in die Rock Or Die Studios in Düsseldorf gegangen sind. Zusammen mit ihrem neuen Produzenten Michael Czernicki, der unter anderem mit Bands wie ROGERS arbeitet.

ALARMSIGNAL mit Gunnar Schröder von DRITTE WAHL (Photo Credit © Andreas Langfeld – Visual Attack 2021)

Auf der neuen Single “Ich hoffe du findest was du suchst” ist auch Gunnar von Dritte Wahl dabei. Das Video dazu ist unten zu hören. Die Band schreibt dazu:

“Der Song ist eine Mutmachhymne für alle, die traurig oder unglücklich sind. Für alle, die dieses kleine Licht am Ende des Tunnels suchen, um einen Ausweg aus den Zu- und Umständen zu finden, die sie belasten oder gefangen halten. Auf die Hoffnung! Auf das Leben!”

Video und Single zu “Ich hoffe, du findest was du suchst” gibt es unter folgendem Link. Oder hier nachfolgend:

Am 14. Januar 2022 erscheint dann das komplette neue Album auf Aggressive Punk Produktionen (Edel / Kontor New Media) und der Vorverkauf läuft bereits! Die streng limitierte Fan-Box gibt es exklusiv nur im offiziellen Bandshop bei Out Of Vogue oder bei Coretex Records. https://ffm.to/aesthetikdeswiderstands

Ungeschminkt dokumentiert in drei kurzweiligen Studioreports sind die Aufnahmen zum Album. Schaut euch die Videos hier an:

ALARMSIGNAL – STUDIOREPORT 1/3

ALARMSIGNAL – STUDIOREPORT 2/3

ALARMSIGNAL – STUDIOREPORT 3/3

Nach langer Zeit der Ungewissheit steht jetzt auch endlich fest, dass die bereits 2020 geplanten Daten der “Zecken-Gala” Tournee stattfinden können. Alle aktuelle Daten und Ticketlinks gibt es auf der Band Homepage unter www.alarmsignal-punkrock.de

06.11.2021 Münster, Gleis 22

12.11.2021 Leipzig, Conne Island

18.11.2021 Freiburg, ArTik

19.11.2021 (CH) Zürich, Dynamo

20.11.2021 Würzburg, Immerhin

25.11.2021 Stuttgart, Goldmarks

26.11.2021 Köln, Gebäude9

27.11.2021 Saarbrücken, Garage

02.12.2021 (AT) Wien, Arena

03.12.2021 München, Feierwerk

04.12.2021 Dresden, Chemiefabrik

10.12.2021 Hamburg, Uebel&Gefährlich

11.12.2021 Hannover, Faust

29.01.2022 (CH) Bern, Blaues Pferd Festival

20.05.2022 Darmstadt, Oetinger Villa

28.05.2022 Apen, Apen Air

18.06.2022 Merkers, Rock am Berg Open Air

22.10.2022 Nürnberg, Aggropunk Fest