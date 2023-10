Alkaline Trio kündigen “Blood, Hair, And Eyeballs” an, Video zum Titeltrack ab sofort online

Die Band Alkaline Trio kündigt für den 26. Januar 2024 ihr neues Studioalbum “Blood, Hair, And Eyeballs” an. Ein Video zum Titeltrack ist ab sofort online zu sehen – bei uns weiter unten. Erscheinen wird das Release Anfang des Jahres via Rise Records. Es ist das erste Album seit sechs Jahren und insgesamt das zehnte Werk.

“Blood, Hair, and Eyeballs” wurde mit dem GRAMMY-prämierten Produzenten Cameron Webb im Studio 606 in Northridge, Kalifornien, aufgenommen. Die erste Single und der Titeltrack des Albums, begleitet von der Premiere eines passend kinetischen Videos unter der Regie von Ravi Dhar, in dem Profi-Skater wie Steve Caballero, Chris Cole und andere zu sehen sind.

Zum Song- und Albumtitel: „Meine Mutter hat jahrelang als Krankenschwester in der Notaufnahme gearbeitet“, sagt Sänger/Gitarrist/Gründer Matt Skiba. „Sie und ihre Kollegen bezeichneten außergewöhnlich arbeitsreiche Nächte als ‚Blut, Haare und Augäpfel‘. Nun, wir waren damit beschäftigt, eine außergewöhnliche Platte zu machen, die wir ebenfalls als „Blood, Hair, and Eyeballs“ bezeichnen. Wir sind an dieses Album auf völlig neue Weise herangegangen. Wir haben die Songs von Grund auf gemeinsam im selben Raum entwickelt, was seit Bestehen der Band nicht mehr vorgekommen ist.

Normalerweise beginnen wir uns mit einer Idee, die jemand bereits geschrieben hat. Diesmal hatten wir die einmalige Gelegenheit, die Songs auf einem Schlagzeug aufzubauen, das wir im Studio 606 mit einem der schönsten und legendärsten Mischpulte der Rockgeschichte auf 2-Zoll-Band aufgenommen haben. Das hat fast alles damit zu tun, wie unsere neue Platte klingt.“

Zum Video „Blood, Hair, and Eyeballs“ fügt Bassist/Sänger Dan Andriano hinzu: „Manchmal reicht die Tatsache, dass sich das Leben im Kreis dreht, aus, um mich völlig aus den Socken zu hauen… dies ist einer dieser Momente. Skateboarding war meine erste Liebe, ist mein Lieblingssport und eine Gemeinschaft, durch die ich zum ersten Mal mit Punkrock in Berührung kam. Als Matt und ich also Ravis Idee lasen, unsere Musik mit einer Hommage an die Bones Brigade’s ‚The Search For Animal Chin‘ zu kombinieren und ein paar gruselige Zombies mit einzubauen… waren wir beide sofort Feuer und Flamme dafür. Die Arbeit, die Ravi und das gesamte Produktionsteam hineingesteckt haben, war der Wahnsinn und das sieht man… Die Veröffentlichung unseres zehnten Albums mit diesem super lustigen Video mit Steve Caballero, Chris Cole, Ace, Corey und Shea einzuleiten, ist so viel mehr als nur ein wahr gewordener Traum, es ist wahre Liebe. This is not a phase.“

Es ist das erste Album, das über das neue Label der Band, Rise Records, veröffentlicht wird, aber auch das letzte, auf dem das langjährige Mitglied Derek Grant zu hören ist, der seit dem Klassiker „Good Mourning“ von 2003 auf allen Alben des Alkaline Trios als Schlagzeuger mitwirkte.

Unten findet ihr die Tracklist von Blood, Hair, and Eyeballs, auf der Skiba und Andriano von Schlagzeug-Veteran Atom Willard (Against Me!, Rocket from the Crypt) unterstützt werden. „Mit Atom zu spielen ist so inspirierend“, sagt Andriano. „Sein Motor ist unvergleichlich.“

© Alkaline Trio – „Blood, Hair, and Eyeballs“ Album Artwork

Tracklist:

Hot For Preacher

Meet Me

Versions Of You

Bad Time

Scars

Break

Shake With Me

Blood, Hair, And Eyeballs

Hinterlude

Broken Down In A Time Machine

Teenage Heart

Teilen mit: Twitter

Facebook

Mehr

LinkedIn

Reddit

Tumblr

Pinterest

WhatsApp

Mastodon