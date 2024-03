The Offspring: Neues Album „fast fertig“

The Offspring Gitarrist Kevin “Noodles“ Wasserman sprach am Samstagmorgen, den 16. März 2024, mit dem chilenischen Radio Futuro über den Fortschritt bei den Albumaufnahmen und Aufnahme-Sessions für den Nachfolger von „Let The Bad Times Roll“, welches 2021 erschien. Sinngemäß hieß es dort, dass „an einigen neuen Sachen gearbeitet wird. Die Platte ist fast fertig. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten damit fertig werden und Ende des Jahres veröffentlichen können.“

The Offspring arbeiten einmal mehr mit Produzent Bob Rock (Mötley Crüe, Metallica) zusammen. Wie auch für die drei vorherigen Alben, darunter auch das aktuelle Werk “Let The Bad Times Roll”. Der Longplayer landete weltweit auf guten Plätzen in den Charts.

Das Interview:

