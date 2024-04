Antilopen Gang: neue Single “Oktober in Europa”

Kürzlich hat die Antilopen Gang ihr neues Studioalbum “Alles muss repariert werden” angekündigt. Es ist ein Doppelalbum und besteht aus einem Rap-Teil und einem Punk-Teil (wir berichteten). Der erste Vorbote zum Full-Length-Werk nennt sich “Oktober in Europa” und darin setzt man sich mit den Reaktionen auf den Terroranschlag in Israel auseinander.

Die Band schreibt dazu: “Das antisemitische Massaker in Israel am 07.10.23 ist nun ein halbes Jahr her. Noch immer sind nicht alle Geiseln frei. Als wir uns im November zusammensetzten, um neue Lieder zu schreiben, überschattete der 07.10. alle unsere Gedanken und Gespräche. Während wir im Studio anfingen zu arbeiten, spitzten sich die antisemitischen Zustände auch in Deutschland und Europa weiter zu. Jeder Versuch eines Liedes, das dieses Thema umschifft, kam uns falsch und belanglos vor – nicht zuletzt angesichts des vielsagenden Schweigens der meisten anderen Musiker. So entstand „Oktober in Europa“ wie von selbst, aus einer Notwendigkeit heraus. Es war das erste neue Lied, das wir zusammen schrieben und es ist auch das erste neue Lied, das wir jetzt veröffentlichen. Man kann es sich ab sofort überall anhören.”

© Antilopen Gang – Alles muss repariert werden (Artwork)

