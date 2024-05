Bridge City Sinners mit neuer Single “Doubt”

Bridge City Sinners aus Portland präsentieren auf ihrer neuen Single “Doubt” weiterhin ihre düstere Variante des Americana-Genres. Die Band kommt kurz nach Veröffentlichung ihres Studioalbums “In The Age Of Doubt” (via Flail Records, SBÄM Records) am 12. Juli 2024 auf Tour. Die neue Single könnt ihr euch weiter unten mitsamt des Videos zu Gemüte führen.

„Ich habe sehr viel Zeit in meinem eigenen Kopf verbracht. Manchmal, wenn ich dort bin, mache ich es mir dort gemütlich. Ich räume auf und verbringe Zeit damit, mich um diesen Ort zu kümmern. Zu anderen Zeiten bin ich ein unwillkommener Gast und zerstöre alles, was ich in die Finger bekomme. Doubt“ handelt vom inneren Kampf und davon, dass man selbst sein schlimmster Feind ist. Es ist eine Ermahnung, den vorübergehenden Gedanken der Selbstverletzung und des Selbsthasses nicht nachzugeben, sondern stattdessen auf dem Weg zu einem glücklichen Herzen, Körper und Geist voranzuschreiten.“ – Libby Lux, Leadsängerin der Bridge City Sinners.

20.07. Venlo

21.07. Lichtenvoorde

24.07. Essen

25.07. Bremen

26.07. Berlin

27.07. Prag

28.07. Warschau

31.07. Köln

01.08. Utrecht

02.08. Duffel

03.08. Gränichen

© Bridge City Sinners – In The Age Of Doubt (Artwork)

