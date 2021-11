Die beiden Metal-Bands Amon Amarth & Machine Head kommen auf Europa-Tour 2022. Als Special Guest konnte man die Band The Halo Effect gewinnen, die aus Ex-In-Flames-Mitgliedern (Lineup der Band: Jesper Strömblad (Gitarre), Niclas Engelin (Gitarre), Peter Iwers (Bass), Daniel Svensson (Schlagzeug), und Mikael Stanne (Gesang)) besteht. Die Co-Headline-Arena-Tour nennt sich „Vikings And Lionhearts“.

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Freitag, den 5. November um 10h bei Livenation, Ticketmaster und Eventim. Vorab gibt es verschiedene exklusive Presales:

PayPal Prio Tickets:

Mi., 03.11.2021, 11:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

Samsung Prio Tickets:

Mi., 03.11.2021, 11:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Mi., 03.11.2021, 11:00 Uhr (Online-Presale, 48 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 04.11.2021, 11:00 Uhr (Online-Presale, 24 Stunden)

www.ticketmaster.de/feature/presale/

AMON AMARTH verkünden: „Wikinger, wir bereiten uns auf unseren nächsten Raubzug vor! Lange schien es unmöglich, aber in diesen turbulenten Zeiten müssen epische Maßnahmen ergriffen werden. Wir von AMON AMARTH schließen uns mit unseren langjährigen Lionheart-Freunden, den allmächtigen MACHINE HEAD zusammen, um im kommenden Herbst einen Pfad der Zerstörung durch Europa zu schlagen. Eure heidnischen Seelen müssen Zeuge dieser Produktion werden, denn es wird das monumentalste Metal-Event des Jahres. Mit von der Partie sind die Schweden THE HALO EFFECT, die den Geist des legendären Göteborg-Sounds absolut verkörpern. Haltet Ausschau nach weiteren Neuigkeiten von uns, denn es ist schon fast an der Zeit, die Ruder in die Hand zu nehmen und gen Sieg in See zu stechen. Bleibt sicher, bleibt stark und erhebt eure Hörner!”

MACHINE HEAD Frontmann Robb Flynn erklärt: „Head Cases und Lionhearts freut euch! Mit großem Vergnügen kündigen wir unsere triumphale Rückkehr in eure Gefilde an, um Schädel zu zertrümmern, Circle Pits zu zerschmettern und eure Biervorräte zu leeren!!! Nur dieses Mal werden wir nicht allein sein. Ja, ihr lest richtig! Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt werden wir von MACHINE HEAD auf unsere üblichen „Evenings with…” verzichten und uns mit unseren kampferprobten Brüdern, den monumentalen AMON AMARTH und ihren Landsleuten THE HALO EFFECT zusammentun. Dieses absolute Monster von einer Tour wird im Herbst 2022 starten und wird die verheerendste Nacht eures Metal-Lebens sein. Also macht euch bereit, eure Fäuste in die Luft zu recken, eure Gläser zu erheben und eure Köpfe mit uns auf der härtesten Tour des Jahres zu bangen!

Niemand kann der puren Kraft dieser epischen Allianz widerstehen. Wir kommen euch zu holen!”

Ähnlich begeistert sind THE HALO EFFECT, die erklären: „Wir freuen uns unglaublich, unsere neue Band im kommenden Herbst als Support für die großartigen AMON AMARTH und MACHINE HEAD auf Bühnen in ganz Europa präsentieren zu können. Diese Band entstand aus einer Idee unter alten Freunden, etwas Cooles zusammen zu machen, um irgendwie die Kreativität und Energie wiederzuerlangen, die wir beim Aufwachsen mit Metal in Göteborg gespürt haben. Die Zusammenarbeit mit zwei der angesehensten und erfahrensten Bands in der Metal-Welt ist der perfekte Weg, um zu zeigen, worum es uns geht. Wir sehen uns in der ersten Reihe!“

Hier alle Dates der Co-Headliner-Tour von Amon Amarth & Machine Head im Überblick:

Do, 08.09. – NOTTINGHAM – Motorpoint Arena

Fr, 09.09. – CARDIFF – Motorpoint Arena

Sa, 10.09 – LONDON – The SSE Wembley Arena

Mo, 12.09. – MANCHESTER – Arena

Die, 13.09. – DUBLIN – 3Arena

Fr, 16.09. – ZÜRICH – Hallenstadion

Sa, 17.09. – WIEN – Stadthalle

So, 18.09. – KRAKOW – Tauron Arena

Die, 20.09. – TALLINN – Saku Arena

Mi, 21.09. – HELSINKI – Ice Hall

Fr, 23.09. – OSLO – Spektrum

Sa, 24.09. – STOCKHOLM – Hovet

Mo, 26.09. – COPENHAGEN – Forum Black Box

Die, 27.09. – HAMBURG – Barclay Arena

Mi, 28.09. – FRANKFURT – Festhalle

Fri, 30.09. – OBERHAUSEN – König Pilsener Arena

Sa, 01.10. – BERLIN – Velodrome

So, 02.10. – AMSTERDAM – Afas Live

Die, 04.10. – MILAN – Lorenzini District

Do, 06.10. – BARCELONA – Sant Jordi

Fr, 07.10. – MADRID – Vistalegre

Sa, 08.10. – LA CORUNA – Coliseum

So, 09.10. – LISBON – Campo Pequeno

Mi, 12.10. – PARIS – Zenith

Fr, 14.10. – MÜNCHEN – Olympiahalle

Sa, 15.10. – LEIPZIG – Arena

So, 16.10. – PRAG – Tipsport Arena

Die, 18.10. – BUDAPEST – Barba Negra

Do, 20.10. – ESCH-SUR-ALZETTE – Rockhal

Fr, 21.10. – BRÜSSEL – Forest National

Sa, 22.10. – STUTTGART – Schleyerhalle